Talent Protocol (TALENT) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Talent Protocol (TALENT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Talent Protocol (TALENT) Informasjon

Professional reputation data for the new internet. Talent Protocol brings professional reputation onchain to make incredible builders more visible.

Offisiell nettside:
https://talentprotocol.com
Blokkutforsker:
https://basescan.org/token/0x9a33406165f562E16C3abD82fd1185482E01b49a

Talent Protocol (TALENT) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Talent Protocol (TALENT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 2.09M
$ 2.09M
Total forsyning:
$ 586.65M
$ 586.65M
Sirkulerende forsyning:
$ 292.93M
$ 292.93M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 4.29M
$ 4.29M
All-time high:
$ 0.15892
$ 0.15892
All-Time Low:
$ 0.004593551012617209
$ 0.004593551012617209
Nåværende pris:
$ 0.007142
$ 0.007142

Talent Protocol (TALENT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Talent Protocol (TALENT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet TALENT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange TALENT tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår TALENTs tokenomics, kan du utforske TALENT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe TALENT

Interessert i å legge til Talent Protocol (TALENT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe TALENT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

Talent Protocol (TALENT) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til TALENT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

TALENT prisforutsigelse

Vil du vite hvor TALENT kan være på vei? Vår TALENT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.