Talent Protocol (TALENT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Talent Protocol (TALENT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Talent Protocol (TALENT) Informasjon Professional reputation data for the new internet. Talent Protocol brings professional reputation onchain to make incredible builders more visible. Offisiell nettside: https://talentprotocol.com Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0x9a33406165f562E16C3abD82fd1185482E01b49a Kjøp TALENT nå!

Talent Protocol (TALENT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Talent Protocol (TALENT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.09M $ 2.09M $ 2.09M Total forsyning: $ 586.65M $ 586.65M $ 586.65M Sirkulerende forsyning: $ 292.93M $ 292.93M $ 292.93M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.29M $ 4.29M $ 4.29M All-time high: $ 0.15892 $ 0.15892 $ 0.15892 All-Time Low: $ 0.004593551012617209 $ 0.004593551012617209 $ 0.004593551012617209 Nåværende pris: $ 0.007142 $ 0.007142 $ 0.007142 Lær mer om Talent Protocol (TALENT) pris

Talent Protocol (TALENT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Talent Protocol (TALENT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TALENT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TALENT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TALENTs tokenomics, kan du utforske TALENT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe TALENT Interessert i å legge til Talent Protocol (TALENT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe TALENT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper TALENT på MEXC nå!

Talent Protocol (TALENT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TALENT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for TALENT nå!

TALENT prisforutsigelse Vil du vite hvor TALENT kan være på vei? Vår TALENT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TALENT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!