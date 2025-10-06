PrompTale AI pris i dag

Sanntids PrompTale AI (TALE) pris i dag er $ 0.001901, med en 7.34% endring de siste 24 timene. Nåværende TALE til USD konverteringssats er $ 0.001901 per TALE.

PrompTale AI rangerer for tiden som #2808 etter markedsverdi på $ 192.75K, med en sirkulerende forsyning på 101.39M TALE. I løpet av de siste 24 timene TALE har den blitt handlet mellom $ 0.001771(laveste) og $ 0.001979 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.3090272322133998, mens tidenes laveste notering var $ 0.001573939371062527.

Kortsiktig har TALE beveget seg +0.10% i løpet av den siste timen og +7.64% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 16.08K.

PrompTale AI (TALE) Markedsinformasjon

Rangering No.2808 Markedsverdi $ 192.75K$ 192.75K $ 192.75K Volum (24 timer) $ 16.08K$ 16.08K $ 16.08K Fullt utvannet markedsverdi $ 950.50K$ 950.50K $ 950.50K Opplagsforsyning 101.39M 101.39M 101.39M Maksimal forsyning 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Total forsyning 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Opplagsforsyning 20.27% Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på PrompTale AI er $ 192.75K, med et 24-timers handelsvolum på $ 16.08K. Den sirkulerende forsyningen på TALE er 101.39M, med en total tilgang på 500000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 950.50K.