Overtake pris i dag

Sanntids Overtake (TAKE) pris i dag er $ 0.26424, med en 1.33% endring de siste 24 timene. Nåværende TAKE til USD konverteringssats er $ 0.26424 per TAKE.

Overtake rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- TAKE. I løpet av de siste 24 timene TAKE har den blitt handlet mellom $ 0.25979(laveste) og $ 0.26632 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har TAKE beveget seg -0.25% i løpet av den siste timen og -8.26% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 87.62K.

Overtake (TAKE) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 87.62K$ 87.62K $ 87.62K Fullt utvannet markedsverdi $ 264.24M$ 264.24M $ 264.24M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede SUI

Nåværende markedsverdi på Overtake er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 87.62K. Den sirkulerende forsyningen på TAKE er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 264.24M.