SWGT (SWGT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SWGT (SWGT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SWGT (SWGT) Informasjon SmartWorld Global Token (SWGT) is your personal key to the blockchain-based products ecosystem. Utility token is developed by SWG Global Ltd and backed by two promising products: for life - by implementing blockchain technology in transportation and logistics complexes and for work – with the world's first zero commission decentralized work marketplace. Offisiell nettside: https://swg.io Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/1yMD6hZF9_8JchCwIT_QCW9vShkx9b9fu/view Blokkutforsker: https://etherscan.io/address/0xc8bf8bc34874e07f6a0d4abc8be22ba9e372631b Kjøp SWGT nå!

SWGT (SWGT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SWGT (SWGT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 64.40M $ 64.40M $ 64.40M All-time high: $ 6.12 $ 6.12 $ 6.12 All-Time Low: $ 0.05631742824637332 $ 0.05631742824637332 $ 0.05631742824637332 Nåværende pris: $ 0.0644 $ 0.0644 $ 0.0644 Lær mer om SWGT (SWGT) pris

SWGT (SWGT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SWGT (SWGT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SWGT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SWGT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SWGTs tokenomics, kan du utforske SWGT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SWGT Interessert i å legge til SWGT (SWGT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SWGT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SWGT på MEXC nå!

SWGT (SWGT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SWGT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SWGT nå!

SWGT prisforutsigelse Vil du vite hvor SWGT kan være på vei? Vår SWGT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SWGT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!