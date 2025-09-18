Hva er SWGT (SWGT)

SmartWorld Global Token (SWGT) is your personal key to the blockchain-based products ecosystem. Utility token is developed by SWG Global Ltd and backed by two promising products: for life - by implementing blockchain technology in transportation and logistics complexes and for work – with the world's first zero commission decentralized work marketplace.

SWGT Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SWGT (SWGT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SWGT (SWGT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SWGT.

SWGT (SWGT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SWGT (SWGT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SWGT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe SWGT (SWGT)

Leter du etter hvordan du kjøperSWGT? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe SWGT på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

For en mer dyptgående forståelse av SWGT, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om SWGT Hvor mye er SWGT (SWGT) verdt i dag? Live SWGT prisen i USD er 0.0653 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende SWGT-til-USD-pris? $ 0.0653 . Sjekk ut Den nåværende prisen på SWGT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for SWGT? Markedsverdien for SWGT er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SWGT? Den sirkulerende forsyningen av SWGT er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSWGT ? SWGT oppnådde en ATH-pris på 0.2532902267169131 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SWGT? SWGT så en ATL-pris på 0.05631742824637332 USD . Hva er handelsvolumet til SWGT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SWGT er $ 77.58K USD . Vil SWGT gå høyere i år? SWGT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SWGT prisprognosen for en mer grundig analyse.

SWGT (SWGT) Viktige bransjeoppdateringer

