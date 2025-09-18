Dagens SWGT livepris er 0.0653 USD. Spor prisoppdateringer for SWGT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SWGT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SWGT livepris er 0.0653 USD. Spor prisoppdateringer for SWGT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SWGT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 SWGT til USD livepris:

$0.0653
$0.0653
0.00%1D
USD
SWGT (SWGT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:58:57 (UTC+8)

SWGT (SWGT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0644
$ 0.0644$ 0.0644
24 timer lav
$ 0.0697
$ 0.0697$ 0.0697
24 timer høy

$ 0.0644
$ 0.0644$ 0.0644

$ 0.0697
$ 0.0697$ 0.0697

$ 0.2532902267169131
$ 0.2532902267169131$ 0.2532902267169131

$ 0.05631742824637332
$ 0.05631742824637332$ 0.05631742824637332

0.00%

0.00%

-7.90%

-7.90%

SWGT (SWGT) sanntidsprisen er $ 0.0653. I løpet av de siste 24 timene har SWGT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0644 og et toppnivå på $ 0.0697, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SWGT er $ 0.2532902267169131, mens den rekordlave prisen er $ 0.05631742824637332.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SWGT endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -7.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SWGT (SWGT) Markedsinformasjon

No.3744

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 77.58K
$ 77.58K$ 77.58K

$ 65.30M
$ 65.30M$ 65.30M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på SWGT er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 77.58K. Den sirkulerende forsyningen på SWGT er 0.00, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 65.30M.

SWGT (SWGT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene SWGT for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.0128-16.39%
60 dager$ -0.0167-20.37%
90 dager$ +0.0071+12.19%
SWGT Prisendring i dag

I dag registrerte SWGT en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

SWGT 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0128 (-16.39%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

SWGT 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SWGT en endring på $ -0.0167 (-20.37%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

SWGT 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0071+12.19% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for SWGT (SWGT)?

Sjekk ut SWGT Prishistorikk-siden nå.

Hva er SWGT (SWGT)

SmartWorld Global Token (SWGT) is your personal key to the blockchain-based products ecosystem. Utility token is developed by SWG Global Ltd and backed by two promising products: for life - by implementing blockchain technology in transportation and logistics complexes and for work – with the world's first zero commission decentralized work marketplace.

SWGT er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere SWGT investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SWGT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om SWGT på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din SWGT kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

SWGT Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SWGT (SWGT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SWGT (SWGT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SWGT.

Sjekk SWGTprisprognosen nå!

SWGT (SWGT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SWGT (SWGT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SWGT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe SWGT (SWGT)

Leter du etter hvordan du kjøperSWGT? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe SWGT på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SWGT til lokale valutaer

SWGT Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av SWGT, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell SWGT nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om SWGT

Hvor mye er SWGT (SWGT) verdt i dag?
Live SWGT prisen i USD er 0.0653 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SWGT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SWGT til USD er $ 0.0653. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SWGT?
Markedsverdien for SWGT er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SWGT?
Den sirkulerende forsyningen av SWGT er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSWGT ?
SWGT oppnådde en ATH-pris på 0.2532902267169131 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SWGT?
SWGT så en ATL-pris på 0.05631742824637332 USD.
Hva er handelsvolumet til SWGT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SWGT er $ 77.58K USD.
Vil SWGT gå høyere i år?
SWGT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SWGT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:58:57 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

