Dagens Swell Network livepris er 0.009676 USD. Spor prisoppdateringer for SWELL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SWELL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Swell Network livepris er 0.009676 USD. Spor prisoppdateringer for SWELL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SWELL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SWELL

SWELL Prisinformasjon

SWELL teknisk dokument

SWELL Offisiell nettside

SWELL tokenomics

SWELL Prisprognose

SWELL-historikk

SWELL Kjøpeguide

SWELL-til-fiat-valutakonverter

SWELL Spot

SWELL USDT-M-futures

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Swell Network Logo

Swell Network Pris(SWELL)

1 SWELL til USD livepris:

$0.00968
$0.00968$0.00968
-5.13%1D
USD
Swell Network (SWELL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:41:53 (UTC+8)

Swell Network (SWELL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00965
$ 0.00965$ 0.00965
24 timer lav
$ 0.010369
$ 0.010369$ 0.010369
24 timer høy

$ 0.00965
$ 0.00965$ 0.00965

$ 0.010369
$ 0.010369$ 0.010369

$ 0.06972841720693182
$ 0.06972841720693182$ 0.06972841720693182

$ 0.007034496316403832
$ 0.007034496316403832$ 0.007034496316403832

-3.05%

-5.13%

-2.39%

-2.39%

Swell Network (SWELL) sanntidsprisen er $ 0.009676. I løpet av de siste 24 timene har SWELL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00965 og et toppnivå på $ 0.010369, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SWELL er $ 0.06972841720693182, mens den rekordlave prisen er $ 0.007034496316403832.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SWELL endret seg med -3.05% i løpet av den siste timen, -5.13% over 24 timer og -2.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Swell Network (SWELL) Markedsinformasjon

No.827

$ 25.46M
$ 25.46M$ 25.46M

$ 62.85K
$ 62.85K$ 62.85K

$ 96.76M
$ 96.76M$ 96.76M

2.63B
2.63B 2.63B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

26.31%

ETH

Nåværende markedsverdi på Swell Network er $ 25.46M, med et 24-timers handelsvolum på $ 62.85K. Den sirkulerende forsyningen på SWELL er 2.63B, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 96.76M.

Swell Network (SWELL) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Swell Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00052344-5.13%
30 dager$ -0.000785-7.51%
60 dager$ -0.003685-27.59%
90 dager$ +0.000804+9.06%
Swell Network Prisendring i dag

I dag registrerte SWELL en endring på $ -0.00052344 (-5.13%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Swell Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000785 (-7.51%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Swell Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SWELL en endring på $ -0.003685 (-27.59%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Swell Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.000804+9.06% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Swell Network (SWELL)?

Sjekk ut Swell Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er Swell Network (SWELL)

Swell is a non-custodial staking protocol with a mission to deliver the world’s best liquid staking and restaking experience, simplify access to DeFi, while securing the future of Ethereum and restaking services.

Swell Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Swell Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SWELL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Swell Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Swell Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Swell Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Swell Network (SWELL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Swell Network (SWELL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Swell Network.

Sjekk Swell Networkprisprognosen nå!

Swell Network (SWELL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Swell Network (SWELL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SWELL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Swell Network (SWELL)

Leter du etter hvordan du kjøperSwell Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Swell Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SWELL til lokale valutaer

1 Swell Network(SWELL) til VND
254.62394
1 Swell Network(SWELL) til AUD
A$0.01461076
1 Swell Network(SWELL) til GBP
0.00716024
1 Swell Network(SWELL) til EUR
0.0082246
1 Swell Network(SWELL) til USD
$0.009676
1 Swell Network(SWELL) til MYR
RM0.0406392
1 Swell Network(SWELL) til TRY
0.40029612
1 Swell Network(SWELL) til JPY
¥1.422372
1 Swell Network(SWELL) til ARS
ARS$14.27132592
1 Swell Network(SWELL) til RUB
0.80494644
1 Swell Network(SWELL) til INR
0.85235884
1 Swell Network(SWELL) til IDR
Rp161.26660216
1 Swell Network(SWELL) til KRW
13.5328536
1 Swell Network(SWELL) til PHP
0.55220932
1 Swell Network(SWELL) til EGP
￡E.0.46599616
1 Swell Network(SWELL) til BRL
R$0.05147632
1 Swell Network(SWELL) til CAD
C$0.01325612
1 Swell Network(SWELL) til BDT
1.17795624
1 Swell Network(SWELL) til NGN
14.46329776
1 Swell Network(SWELL) til COP
$37.796875
1 Swell Network(SWELL) til ZAR
R.0.16778184
1 Swell Network(SWELL) til UAH
0.39981232
1 Swell Network(SWELL) til TZS
T.Sh.23.95042224
1 Swell Network(SWELL) til VES
Bs1.577188
1 Swell Network(SWELL) til CLP
$9.24058
1 Swell Network(SWELL) til PKR
Rs2.74643584
1 Swell Network(SWELL) til KZT
5.23868316
1 Swell Network(SWELL) til THB
฿0.30827736
1 Swell Network(SWELL) til TWD
NT$0.29250548
1 Swell Network(SWELL) til AED
د.إ0.03551092
1 Swell Network(SWELL) til CHF
Fr0.00764404
1 Swell Network(SWELL) til HKD
HK$0.07518252
1 Swell Network(SWELL) til AMD
֏3.7030052
1 Swell Network(SWELL) til MAD
.د.م0.08727752
1 Swell Network(SWELL) til MXN
$0.17774812
1 Swell Network(SWELL) til SAR
ريال0.036285
1 Swell Network(SWELL) til ETB
Br1.38918332
1 Swell Network(SWELL) til KES
KSh1.24994568
1 Swell Network(SWELL) til JOD
د.أ0.006860284
1 Swell Network(SWELL) til PLN
0.03512388
1 Swell Network(SWELL) til RON
лв0.04180032
1 Swell Network(SWELL) til SEK
kr0.09105116
1 Swell Network(SWELL) til BGN
лв0.01606216
1 Swell Network(SWELL) til HUF
Ft3.21668944
1 Swell Network(SWELL) til CZK
0.20000292
1 Swell Network(SWELL) til KWD
د.ك0.00295118
1 Swell Network(SWELL) til ILS
0.03222108
1 Swell Network(SWELL) til BOB
Bs0.06686116
1 Swell Network(SWELL) til AZN
0.0164492
1 Swell Network(SWELL) til TJS
SM0.09056736
1 Swell Network(SWELL) til GEL
0.0261252
1 Swell Network(SWELL) til AOA
Kz8.82035132
1 Swell Network(SWELL) til BHD
.د.ب0.003647852
1 Swell Network(SWELL) til BMD
$0.009676
1 Swell Network(SWELL) til DKK
kr0.0614426
1 Swell Network(SWELL) til HNL
L0.25360796
1 Swell Network(SWELL) til MUR
0.43870984
1 Swell Network(SWELL) til NAD
$0.1678786
1 Swell Network(SWELL) til NOK
kr0.09617944
1 Swell Network(SWELL) til NZD
$0.0164492
1 Swell Network(SWELL) til PAB
B/.0.009676
1 Swell Network(SWELL) til PGK
K0.04044568
1 Swell Network(SWELL) til QAR
ر.ق0.03512388
1 Swell Network(SWELL) til RSD
дин.0.96508424
1 Swell Network(SWELL) til UZS
soʻm119.45670292
1 Swell Network(SWELL) til ALL
L0.79788296
1 Swell Network(SWELL) til ANG
ƒ0.01732004
1 Swell Network(SWELL) til AWG
ƒ0.0174168
1 Swell Network(SWELL) til BBD
$0.019352
1 Swell Network(SWELL) til BAM
KM0.01606216
1 Swell Network(SWELL) til BIF
Fr28.88286
1 Swell Network(SWELL) til BND
$0.01238528
1 Swell Network(SWELL) til BSD
$0.009676
1 Swell Network(SWELL) til JMD
$1.55212716
1 Swell Network(SWELL) til KHR
38.85939656
1 Swell Network(SWELL) til KMF
Fr4.044568
1 Swell Network(SWELL) til LAK
210.34782188
1 Swell Network(SWELL) til LKR
Rs2.92679648
1 Swell Network(SWELL) til MDL
L0.159654
1 Swell Network(SWELL) til MGA
Ar42.81407452
1 Swell Network(SWELL) til MOP
P0.07750476
1 Swell Network(SWELL) til MVR
0.1480428
1 Swell Network(SWELL) til MWK
MK16.79860036
1 Swell Network(SWELL) til MZN
MT0.6182964
1 Swell Network(SWELL) til NPR
Rs1.36354192
1 Swell Network(SWELL) til PYG
69.105992
1 Swell Network(SWELL) til RWF
Fr14.020524
1 Swell Network(SWELL) til SBD
$0.0793432
1 Swell Network(SWELL) til SCR
0.14726872
1 Swell Network(SWELL) til SRD
$0.36855884
1 Swell Network(SWELL) til SVC
$0.084665
1 Swell Network(SWELL) til SZL
L0.1678786
1 Swell Network(SWELL) til TMT
m0.033866
1 Swell Network(SWELL) til TND
د.ت0.02815716
1 Swell Network(SWELL) til TTD
$0.06550652
1 Swell Network(SWELL) til UGX
Sh33.943408
1 Swell Network(SWELL) til XAF
Fr5.399208
1 Swell Network(SWELL) til XCD
$0.0261252
1 Swell Network(SWELL) til XOF
Fr5.399208
1 Swell Network(SWELL) til XPF
Fr0.977276
1 Swell Network(SWELL) til BWP
P0.12888432
1 Swell Network(SWELL) til BZD
$0.01944876
1 Swell Network(SWELL) til CVE
$0.90741528
1 Swell Network(SWELL) til DJF
Fr1.722328
1 Swell Network(SWELL) til DOP
$0.60010552
1 Swell Network(SWELL) til DZD
د.ج1.25362256
1 Swell Network(SWELL) til FJD
$0.021771
1 Swell Network(SWELL) til GNF
Fr84.13282
1 Swell Network(SWELL) til GTQ
Q0.07411816
1 Swell Network(SWELL) til GYD
$2.02509004
1 Swell Network(SWELL) til ISK
kr1.170796

Swell Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Swell Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Swell Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Swell Network

Hvor mye er Swell Network (SWELL) verdt i dag?
Live SWELL prisen i USD er 0.009676 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SWELL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SWELL til USD er $ 0.009676. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Swell Network?
Markedsverdien for SWELL er $ 25.46M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SWELL?
Den sirkulerende forsyningen av SWELL er 2.63B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSWELL ?
SWELL oppnådde en ATH-pris på 0.06972841720693182 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SWELL?
SWELL så en ATL-pris på 0.007034496316403832 USD.
Hva er handelsvolumet til SWELL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SWELL er $ 62.85K USD.
Vil SWELL gå høyere i år?
SWELL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SWELL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:41:53 (UTC+8)

Swell Network (SWELL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

SWELL-til-USD-kalkulator

Beløp

SWELL
SWELL
USD
USD

1 SWELL = 0.009676 USD

Handle SWELL

SWELLUSDT
$0.00968
$0.00968$0.00968
-5.17%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker