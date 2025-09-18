Hva er Swell Network (SWELL)

Swell is a non-custodial staking protocol with a mission to deliver the world’s best liquid staking and restaking experience, simplify access to DeFi, while securing the future of Ethereum and restaking services.

Swell Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Swell Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk SWELL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Swell Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Swell Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Swell Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Swell Network (SWELL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Swell Network (SWELL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Swell Network.

Sjekk Swell Networkprisprognosen nå!

Swell Network (SWELL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Swell Network (SWELL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SWELL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Swell Network (SWELL)

Leter du etter hvordan du kjøperSwell Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Swell Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SWELL til lokale valutaer

Prøv konverting

Swell Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Swell Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Swell Network Hvor mye er Swell Network (SWELL) verdt i dag? Live SWELL prisen i USD er 0.009676 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende SWELL-til-USD-pris? $ 0.009676 . Sjekk ut Den nåværende prisen på SWELL til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Swell Network? Markedsverdien for SWELL er $ 25.46M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SWELL? Den sirkulerende forsyningen av SWELL er 2.63B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSWELL ? SWELL oppnådde en ATH-pris på 0.06972841720693182 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SWELL? SWELL så en ATL-pris på 0.007034496316403832 USD . Hva er handelsvolumet til SWELL? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SWELL er $ 62.85K USD . Vil SWELL gå høyere i år? SWELL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SWELL prisprognosen for en mer grundig analyse.

Swell Network (SWELL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?