Swell Network (SWELL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Swell Network (SWELL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Swell Network (SWELL) Informasjon Swell is a non-custodial staking protocol with a mission to deliver the world’s best liquid staking and restaking experience, simplify access to DeFi, while securing the future of Ethereum and restaking services. Offisiell nettside: https://www.swellnetwork.io/ Teknisk dokument: https://docs.swellnetwork.io/swell/what-is-swell Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x0a6E7Ba5042B38349e437ec6Db6214AEC7B35676 Kjøp SWELL nå!

Swell Network (SWELL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Swell Network (SWELL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 25.98M $ 25.98M $ 25.98M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 2.63B $ 2.63B $ 2.63B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 98.70M $ 98.70M $ 98.70M All-time high: $ 0.07048 $ 0.07048 $ 0.07048 All-Time Low: $ 0.007034496316403832 $ 0.007034496316403832 $ 0.007034496316403832 Nåværende pris: $ 0.00987 $ 0.00987 $ 0.00987 Lær mer om Swell Network (SWELL) pris

Swell Network (SWELL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Swell Network (SWELL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SWELL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SWELL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SWELLs tokenomics, kan du utforske SWELL tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SWELL Interessert i å legge til Swell Network (SWELL) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SWELL, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SWELL på MEXC nå!

Swell Network (SWELL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SWELL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SWELL nå!

SWELL prisforutsigelse Vil du vite hvor SWELL kan være på vei? Vår SWELL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SWELL tokenets prisforutsigelse nå!

