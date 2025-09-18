Dagens Slash Vision Labs livepris er 0.026234 USD. Spor prisoppdateringer for SVL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SVL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Slash Vision Labs livepris er 0.026234 USD. Spor prisoppdateringer for SVL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SVL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Slash Vision Labs Pris(SVL)

$0.02623
+0.11%1D
Slash Vision Labs (SVL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:58:34 (UTC+8)

Slash Vision Labs (SVL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.024431
24 timer lav
$ 0.030327
24 timer høy

$ 0.024431
$ 0.030327
$ 0.052449969060712004
$ 0.002311652863941711
+0.17%

+0.11%

-26.80%

-26.80%

Slash Vision Labs (SVL) sanntidsprisen er $ 0.026234. I løpet av de siste 24 timene har SVL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.024431 og et toppnivå på $ 0.030327, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SVL er $ 0.052449969060712004, mens den rekordlave prisen er $ 0.002311652863941711.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SVL endret seg med +0.17% i løpet av den siste timen, +0.11% over 24 timer og -26.80% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Slash Vision Labs (SVL) Markedsinformasjon

No.3712

$ 0.00
$ 118.60K
$ 262.34M
0.00
10,000,000,000
10,000,000,000
0.00%

Nåværende markedsverdi på Slash Vision Labs er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 118.60K. Den sirkulerende forsyningen på SVL er 0.00, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 262.34M.

Slash Vision Labs (SVL) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Slash Vision Labs for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00002882+0.11%
30 dager$ +0.002637+11.17%
60 dager$ +0.020152+331.33%
90 dager$ +0.020829+385.36%
Slash Vision Labs Prisendring i dag

I dag registrerte SVL en endring på $ +0.00002882 (+0.11%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Slash Vision Labs 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.002637 (+11.17%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Slash Vision Labs 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SVL en endring på $ +0.020152 (+331.33%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Slash Vision Labs 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.020829+385.36% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Slash Vision Labs (SVL)?

Sjekk ut Slash Vision Labs Prishistorikk-siden nå.

Hva er Slash Vision Labs (SVL)

Slash Vision Labs (SVL) is a project focused on revolutionising the way value is transferred, specifically within the realm of cryptocurrency payments. Slash is the creator of Japan's first-ever crypto-backed credit card, designed to bridge the gap between traditional financial systems and digital currencies. This crypto card product is part of SVL’s broader strategy to onboard the next wave of crypto users. The SVL token lies at the heart of this ecosystem, designed to redistribute 100% of the revenue generated from the Slash payments products back to the community.

Slash Vision Labs er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Slash Vision Labs investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SVL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Slash Vision Labs på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Slash Vision Labs kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Slash Vision Labs Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Slash Vision Labs (SVL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Slash Vision Labs (SVL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Slash Vision Labs.

Sjekk Slash Vision Labsprisprognosen nå!

Slash Vision Labs (SVL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Slash Vision Labs (SVL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SVL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Slash Vision Labs (SVL)

Leter du etter hvordan du kjøperSlash Vision Labs? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Slash Vision Labs på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SVL til lokale valutaer

Slash Vision Labs Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Slash Vision Labs, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Slash Vision Labs nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Slash Vision Labs

Hvor mye er Slash Vision Labs (SVL) verdt i dag?
Live SVL prisen i USD er 0.026234 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SVL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SVL til USD er $ 0.026234. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Slash Vision Labs?
Markedsverdien for SVL er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SVL?
Den sirkulerende forsyningen av SVL er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSVL ?
SVL oppnådde en ATH-pris på 0.052449969060712004 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SVL?
SVL så en ATL-pris på 0.002311652863941711 USD.
Hva er handelsvolumet til SVL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SVL er $ 118.60K USD.
Vil SVL gå høyere i år?
SVL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SVL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Slash Vision Labs (SVL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

