Hva er SUIP (SUIP)

SuiPad is Official Launchpad Partner of MystenLabs on Sui network. The flagship product is the SuiPad launchpad, an IDO launchpad that allows community to participate in early-stage token sales for stringently vetted Tier-1 projects. SuiPad’s unique curation process and industry access enable them to offer the best new projects on Sui blockchain.

SUIP er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere SUIP investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk SUIP Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om SUIP på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din SUIP kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

SUIP Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SUIP (SUIP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SUIP (SUIP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SUIP.

Sjekk SUIPprisprognosen nå!

SUIP (SUIP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SUIP (SUIP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SUIP tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe SUIP (SUIP)

Leter du etter hvordan du kjøperSUIP? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe SUIP på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SUIP til lokale valutaer

Prøv konverting

SUIP Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av SUIP, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om SUIP Hvor mye er SUIP (SUIP) verdt i dag? Live SUIP prisen i USD er 0.01591 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende SUIP-til-USD-pris? $ 0.01591 . Sjekk ut Den nåværende prisen på SUIP til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for SUIP? Markedsverdien for SUIP er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SUIP? Den sirkulerende forsyningen av SUIP er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSUIP ? SUIP oppnådde en ATH-pris på 0.5527340280702551 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SUIP? SUIP så en ATL-pris på 0.013486620373921763 USD . Hva er handelsvolumet til SUIP? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SUIP er $ 2.99K USD . Vil SUIP gå høyere i år? SUIP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SUIP prisprognosen for en mer grundig analyse.

SUIP (SUIP) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?