SUIP (SUIP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SUIP (SUIP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

SUIP (SUIP) Informasjon SuiPad is Official Launchpad Partner of MystenLabs on Sui network. The flagship product is the SuiPad launchpad, an IDO launchpad that allows community to participate in early-stage token sales for stringently vetted Tier-1 projects. SuiPad's unique curation process and industry access enable them to offer the best new projects on Sui blockchain. Offisiell nettside: https://www.suipad.xyz/ Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/194ee_UpEJuW8hF5K9G0Hlc64giWnAp3A/view?usp=share_link Blokkutforsker: https://explorer.sui.io/object/0x1d2570d17e0488c90ab58bc6c38e287f9acc072ecdf2a729eaa86957d515ad40

SUIP (SUIP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SUIP (SUIP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M All-time high: $ 0.6 $ 0.6 $ 0.6 All-Time Low: $ 0.013486620373921763 $ 0.013486620373921763 $ 0.013486620373921763 Nåværende pris: $ 0.01441 $ 0.01441 $ 0.01441 Lær mer om SUIP (SUIP) pris

SUIP (SUIP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SUIP (SUIP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SUIP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SUIP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SUIPs tokenomics, kan du utforske SUIP tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SUIP Interessert i å legge til SUIP (SUIP) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SUIP, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

SUIP (SUIP) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SUIP hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SUIP nå!

SUIP prisforutsigelse Vil du vite hvor SUIP kan være på vei? Vår SUIP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SUIP tokenets prisforutsigelse nå!

