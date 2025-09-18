Dagens Sugar Boy livepris er 0.000426 USD. Spor prisoppdateringer for SUGAR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SUGAR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Sugar Boy livepris er 0.000426 USD. Spor prisoppdateringer for SUGAR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SUGAR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SUGAR

SUGAR Prisinformasjon

SUGAR Offisiell nettside

SUGAR tokenomics

SUGAR Prisprognose

SUGAR-historikk

SUGAR Kjøpeguide

SUGAR-til-fiat-valutakonverter

SUGAR Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Sugar Boy Logo

Sugar Boy Pris(SUGAR)

1 SUGAR til USD livepris:

$0.000426
$0.000426$0.000426
-0.23%1D
USD
Sugar Boy (SUGAR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:30:13 (UTC+8)

Sugar Boy (SUGAR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.000425
$ 0.000425$ 0.000425
24 timer lav
$ 0.000428
$ 0.000428$ 0.000428
24 timer høy

$ 0.000425
$ 0.000425$ 0.000425

$ 0.000428
$ 0.000428$ 0.000428

$ 0.025404159231290562
$ 0.025404159231290562$ 0.025404159231290562

$ 0.000417051762481091
$ 0.000417051762481091$ 0.000417051762481091

0.00%

-0.22%

-1.17%

-1.17%

Sugar Boy (SUGAR) sanntidsprisen er $ 0.000426. I løpet av de siste 24 timene har SUGAR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.000425 og et toppnivå på $ 0.000428, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SUGAR er $ 0.025404159231290562, mens den rekordlave prisen er $ 0.000417051762481091.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SUGAR endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -0.22% over 24 timer og -1.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sugar Boy (SUGAR) Markedsinformasjon

No.2631

$ 415.94K
$ 415.94K$ 415.94K

$ 76.56K
$ 76.56K$ 76.56K

$ 426.00K
$ 426.00K$ 426.00K

976.38M
976.38M 976.38M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

97.63%

TRX

Nåværende markedsverdi på Sugar Boy er $ 415.94K, med et 24-timers handelsvolum på $ 76.56K. Den sirkulerende forsyningen på SUGAR er 976.38M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 426.00K.

Sugar Boy (SUGAR) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Sugar Boy for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00000098-0.22%
30 dager$ -0.000024-5.34%
60 dager$ -0.000073-14.63%
90 dager$ -0.000102-19.32%
Sugar Boy Prisendring i dag

I dag registrerte SUGAR en endring på $ -0.00000098 (-0.22%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Sugar Boy 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000024 (-5.34%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Sugar Boy 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SUGAR en endring på $ -0.000073 (-14.63%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Sugar Boy 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.000102-19.32% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Sugar Boy (SUGAR)?

Sjekk ut Sugar Boy Prishistorikk-siden nå.

Hva er Sugar Boy (SUGAR)

Sugar Boy is a meme coin centered around a playful, youthful character who lives a lavish life and share his $SUGAR.

Sugar Boy er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Sugar Boy investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SUGAR Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Sugar Boy på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Sugar Boy kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Sugar Boy Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Sugar Boy (SUGAR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Sugar Boy (SUGAR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Sugar Boy.

Sjekk Sugar Boyprisprognosen nå!

Sugar Boy (SUGAR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Sugar Boy (SUGAR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SUGAR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Sugar Boy (SUGAR)

Leter du etter hvordan du kjøperSugar Boy? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Sugar Boy på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SUGAR til lokale valutaer

1 Sugar Boy(SUGAR) til VND
11.21019
1 Sugar Boy(SUGAR) til AUD
A$0.00064326
1 Sugar Boy(SUGAR) til GBP
0.00031524
1 Sugar Boy(SUGAR) til EUR
0.0003621
1 Sugar Boy(SUGAR) til USD
$0.000426
1 Sugar Boy(SUGAR) til MYR
RM0.0017892
1 Sugar Boy(SUGAR) til TRY
0.01762788
1 Sugar Boy(SUGAR) til JPY
¥0.062622
1 Sugar Boy(SUGAR) til ARS
ARS$0.62831592
1 Sugar Boy(SUGAR) til RUB
0.035571
1 Sugar Boy(SUGAR) til INR
0.03752208
1 Sugar Boy(SUGAR) til IDR
Rp7.09999716
1 Sugar Boy(SUGAR) til KRW
0.59496864
1 Sugar Boy(SUGAR) til PHP
0.02429478
1 Sugar Boy(SUGAR) til EGP
￡E.0.02051616
1 Sugar Boy(SUGAR) til BRL
R$0.00226206
1 Sugar Boy(SUGAR) til CAD
C$0.00058362
1 Sugar Boy(SUGAR) til BDT
0.05186124
1 Sugar Boy(SUGAR) til NGN
0.63676776
1 Sugar Boy(SUGAR) til COP
$1.6640625
1 Sugar Boy(SUGAR) til ZAR
R.0.00737832
1 Sugar Boy(SUGAR) til UAH
0.01760232
1 Sugar Boy(SUGAR) til TZS
T.Sh.1.05445224
1 Sugar Boy(SUGAR) til VES
Bs0.069438
1 Sugar Boy(SUGAR) til CLP
$0.40683
1 Sugar Boy(SUGAR) til PKR
Rs0.12091584
1 Sugar Boy(SUGAR) til KZT
0.23064066
1 Sugar Boy(SUGAR) til THB
฿0.0135468
1 Sugar Boy(SUGAR) til TWD
NT$0.01287798
1 Sugar Boy(SUGAR) til AED
د.إ0.00156342
1 Sugar Boy(SUGAR) til CHF
Fr0.00033654
1 Sugar Boy(SUGAR) til HKD
HK$0.00331002
1 Sugar Boy(SUGAR) til AMD
֏0.1630302
1 Sugar Boy(SUGAR) til MAD
.د.م0.00384252
1 Sugar Boy(SUGAR) til MXN
$0.00783414
1 Sugar Boy(SUGAR) til SAR
ريال0.0015975
1 Sugar Boy(SUGAR) til ETB
Br0.06116082
1 Sugar Boy(SUGAR) til KES
KSh0.05503068
1 Sugar Boy(SUGAR) til JOD
د.أ0.000302034
1 Sugar Boy(SUGAR) til PLN
0.00154212
1 Sugar Boy(SUGAR) til RON
лв0.00183606
1 Sugar Boy(SUGAR) til SEK
kr0.00400866
1 Sugar Boy(SUGAR) til BGN
лв0.00070716
1 Sugar Boy(SUGAR) til HUF
Ft0.14152572
1 Sugar Boy(SUGAR) til CZK
0.00880968
1 Sugar Boy(SUGAR) til KWD
د.ك0.00012993
1 Sugar Boy(SUGAR) til ILS
0.00141858
1 Sugar Boy(SUGAR) til BOB
Bs0.00294366
1 Sugar Boy(SUGAR) til AZN
0.0007242
1 Sugar Boy(SUGAR) til TJS
SM0.00398736
1 Sugar Boy(SUGAR) til GEL
0.0011502
1 Sugar Boy(SUGAR) til AOA
Kz0.38832882
1 Sugar Boy(SUGAR) til BHD
.د.ب0.000160602
1 Sugar Boy(SUGAR) til BMD
$0.000426
1 Sugar Boy(SUGAR) til DKK
kr0.0027051
1 Sugar Boy(SUGAR) til HNL
L0.01116546
1 Sugar Boy(SUGAR) til MUR
0.01931484
1 Sugar Boy(SUGAR) til NAD
$0.0073911
1 Sugar Boy(SUGAR) til NOK
kr0.00423444
1 Sugar Boy(SUGAR) til NZD
$0.0007242
1 Sugar Boy(SUGAR) til PAB
B/.0.000426
1 Sugar Boy(SUGAR) til PGK
K0.00178068
1 Sugar Boy(SUGAR) til QAR
ر.ق0.00154638
1 Sugar Boy(SUGAR) til RSD
дин.0.04248498
1 Sugar Boy(SUGAR) til UZS
soʻm5.25925542
1 Sugar Boy(SUGAR) til ALL
L0.03512796
1 Sugar Boy(SUGAR) til ANG
ƒ0.00076254
1 Sugar Boy(SUGAR) til AWG
ƒ0.0007668
1 Sugar Boy(SUGAR) til BBD
$0.000852
1 Sugar Boy(SUGAR) til BAM
KM0.00070716
1 Sugar Boy(SUGAR) til BIF
Fr1.27161
1 Sugar Boy(SUGAR) til BND
$0.00054528
1 Sugar Boy(SUGAR) til BSD
$0.000426
1 Sugar Boy(SUGAR) til JMD
$0.06833466
1 Sugar Boy(SUGAR) til KHR
1.71084156
1 Sugar Boy(SUGAR) til KMF
Fr0.178068
1 Sugar Boy(SUGAR) til LAK
9.26086938
1 Sugar Boy(SUGAR) til LKR
Rs0.12885648
1 Sugar Boy(SUGAR) til MDL
L0.007029
1 Sugar Boy(SUGAR) til MGA
Ar1.88495202
1 Sugar Boy(SUGAR) til MOP
P0.00341226
1 Sugar Boy(SUGAR) til MVR
0.0065178
1 Sugar Boy(SUGAR) til MWK
MK0.73958286
1 Sugar Boy(SUGAR) til MZN
MT0.0272214
1 Sugar Boy(SUGAR) til NPR
Rs0.06003192
1 Sugar Boy(SUGAR) til PYG
3.042492
1 Sugar Boy(SUGAR) til RWF
Fr0.617274
1 Sugar Boy(SUGAR) til SBD
$0.0034932
1 Sugar Boy(SUGAR) til SCR
0.00610458
1 Sugar Boy(SUGAR) til SRD
$0.01622634
1 Sugar Boy(SUGAR) til SVC
$0.0037275
1 Sugar Boy(SUGAR) til SZL
L0.0073911
1 Sugar Boy(SUGAR) til TMT
m0.001491
1 Sugar Boy(SUGAR) til TND
د.ت0.00123966
1 Sugar Boy(SUGAR) til TTD
$0.00288402
1 Sugar Boy(SUGAR) til UGX
Sh1.494408
1 Sugar Boy(SUGAR) til XAF
Fr0.237708
1 Sugar Boy(SUGAR) til XCD
$0.0011502
1 Sugar Boy(SUGAR) til XOF
Fr0.237708
1 Sugar Boy(SUGAR) til XPF
Fr0.043026
1 Sugar Boy(SUGAR) til BWP
P0.00567432
1 Sugar Boy(SUGAR) til BZD
$0.00085626
1 Sugar Boy(SUGAR) til CVE
$0.03995028
1 Sugar Boy(SUGAR) til DJF
Fr0.075402
1 Sugar Boy(SUGAR) til DOP
$0.02642052
1 Sugar Boy(SUGAR) til DZD
د.ج0.05519256
1 Sugar Boy(SUGAR) til FJD
$0.0009585
1 Sugar Boy(SUGAR) til GNF
Fr3.70407
1 Sugar Boy(SUGAR) til GTQ
Q0.00326316
1 Sugar Boy(SUGAR) til GYD
$0.08915754
1 Sugar Boy(SUGAR) til ISK
kr0.051546

Sugar Boy Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Sugar Boy, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Sugar Boy nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Sugar Boy

Hvor mye er Sugar Boy (SUGAR) verdt i dag?
Live SUGAR prisen i USD er 0.000426 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SUGAR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SUGAR til USD er $ 0.000426. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Sugar Boy?
Markedsverdien for SUGAR er $ 415.94K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SUGAR?
Den sirkulerende forsyningen av SUGAR er 976.38M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSUGAR ?
SUGAR oppnådde en ATH-pris på 0.025404159231290562 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SUGAR?
SUGAR så en ATL-pris på 0.000417051762481091 USD.
Hva er handelsvolumet til SUGAR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SUGAR er $ 76.56K USD.
Vil SUGAR gå høyere i år?
SUGAR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SUGAR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:30:13 (UTC+8)

Sugar Boy (SUGAR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

SUGAR-til-USD-kalkulator

Beløp

SUGAR
SUGAR
USD
USD

1 SUGAR = 0.000426 USD

Handle SUGAR

SUGARUSDT
$0.000426
$0.000426$0.000426
-0.22%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker