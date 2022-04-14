Sugar Boy (SUGAR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Sugar Boy (SUGAR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Sugar Boy (SUGAR) Informasjon Sugar Boy is a meme coin centered around a playful, youthful character who lives a lavish life and share his $SUGAR. Offisiell nettside: https://dexscreener.com/tron/TW6KyaVEe7DGcL8dkd8yV88C2jAoyt3Ubk Blokkutforsker: https://tronscan.org/#/token20/TQKQRxEDH2vhtxGB4obGeHwu7AqGDryU3C Kjøp SUGAR nå!

Sugar Boy (SUGAR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sugar Boy (SUGAR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 415.94K $ 415.94K $ 415.94K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 976.38M $ 976.38M $ 976.38M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 426.00K $ 426.00K $ 426.00K All-time high: $ 0.02724 $ 0.02724 $ 0.02724 All-Time Low: $ 0.000415152900425954 $ 0.000415152900425954 $ 0.000415152900425954 Nåværende pris: $ 0.000426 $ 0.000426 $ 0.000426 Lær mer om Sugar Boy (SUGAR) pris

Sugar Boy (SUGAR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sugar Boy (SUGAR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SUGAR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SUGAR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SUGARs tokenomics, kan du utforske SUGAR tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SUGAR Interessert i å legge til Sugar Boy (SUGAR) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SUGAR, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SUGAR på MEXC nå!

Sugar Boy (SUGAR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SUGAR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SUGAR nå!

SUGAR prisforutsigelse Vil du vite hvor SUGAR kan være på vei? Vår SUGAR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SUGAR tokenets prisforutsigelse nå!

