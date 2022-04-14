STUFF.io (STUFF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i STUFF.io (STUFF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

STUFF.io (STUFF) Informasjon BOOK is the utility token for Book.io. Book.io is the foremost web3 marketplace for eBooks and Audiobooks globally. Utilizing our proprietary technology, we have established authentic digital ownership for digital media, fundamentally transforming the landscape of buying and selling digital content on the internet. Offisiell nettside: https://stuff.io/ Teknisk dokument: https://book-io.medium.com/book-io-whitepaper-2-0-b7b3061693ce Blokkutforsker: https://cardanoscan.io/token/51a5e236c4de3af2b8020442e2a26f454fda3b04cb621c1294a0ef34424f4f4b Kjøp STUFF nå!

STUFF.io (STUFF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for STUFF.io (STUFF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.36M $ 11.36M $ 11.36M Total forsyning: $ 7.48B $ 7.48B $ 7.48B Sirkulerende forsyning: $ 2.67B $ 2.67B $ 2.67B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 42.60M $ 42.60M $ 42.60M All-time high: $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 All-Time Low: $ 0.003655680498684791 $ 0.003655680498684791 $ 0.003655680498684791 Nåværende pris: $ 0.00426 $ 0.00426 $ 0.00426 Lær mer om STUFF.io (STUFF) pris

STUFF.io (STUFF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak STUFF.io (STUFF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STUFF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STUFF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STUFFs tokenomics, kan du utforske STUFF tokenets livepris!

Hvordan kjøpe STUFF Interessert i å legge til STUFF.io (STUFF) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe STUFF, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper STUFF på MEXC nå!

STUFF.io (STUFF) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til STUFF hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for STUFF nå!

STUFF prisforutsigelse Vil du vite hvor STUFF kan være på vei? Vår STUFF prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se STUFF tokenets prisforutsigelse nå!

