StreamCoin (STRM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i StreamCoin (STRM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

StreamCoin (STRM) Informasjon StreamCoin believes in a future where streamers and viewers connect directly. A future with earning opportunities, minimal transaction fees, secure payments, and freedom of ownership for your creative content. Offisiell nettside: https://stream-coin.com Teknisk dokument: https://stream-coin.com/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xc598275452fa319d75ee5f176fd3b8384925b425 Kjøp STRM nå!

StreamCoin (STRM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for StreamCoin (STRM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.21M $ 2.21M $ 2.21M Total forsyning: $ 3.04B $ 3.04B $ 3.04B Sirkulerende forsyning: $ 1.49B $ 1.49B $ 1.49B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.51M $ 4.51M $ 4.51M All-time high: $ 0.35 $ 0.35 $ 0.35 All-Time Low: $ 0.000502346011046426 $ 0.000502346011046426 $ 0.000502346011046426 Nåværende pris: $ 0.0014829 $ 0.0014829 $ 0.0014829 Lær mer om StreamCoin (STRM) pris

StreamCoin (STRM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak StreamCoin (STRM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STRM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STRM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STRMs tokenomics, kan du utforske STRM tokenets livepris!

Hvordan kjøpe STRM Interessert i å legge til StreamCoin (STRM) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe STRM, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper STRM på MEXC nå!

StreamCoin (STRM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til STRM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for STRM nå!

STRM prisforutsigelse Vil du vite hvor STRM kan være på vei? Vår STRM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se STRM tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!