Stargate Finance (STG) Informasjon Stargate is a fully composable liquidity transport protocol that lives at the heart of Omnichain DeFi. Offisiell nettside: https://stargate.finance/ Teknisk dokument: https://www.dropbox.com/s/gf3606jedromp61/Delta-Solving.The.Bridging-Trilemma.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xAf5191B0De278C7286d6C7CC6ab6BB8A73bA2Cd6

Stargate Finance (STG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Stargate Finance (STG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 109.59M Total forsyning: $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 660.95M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 165.80M All-time high: $ 4.338 All-Time Low: $ 0.10162599944782422 Nåværende pris: $ 0.1658

Stargate Finance (STG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Stargate Finance (STG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STGs tokenomics, kan du utforske STG tokenets livepris!

Stargate Finance (STG) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til STG hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for STG nå!

