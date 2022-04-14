Lido Staked ETH (STETH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Lido Staked ETH (STETH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Lido Staked ETH (STETH) Informasjon Users who stake their ETH into the Eth2 contract via Lido will receive the liquid token equivalent in the form of stETH. For the sake of simplicity, this means that if you stake 1 ETH with Lido, you receive 1stETH in return. Offisiell nettside: https://lido.fi/ Teknisk dokument: https://lido.fi/static/Lido:Ethereum-Liquid-Staking.pdf Blokkutforsker: https://solscan.io/token/H2mf9QNdU2Niq6QR7367Ua2trBsvscLyX5bz7R3Pw5sE

Lido Staked ETH (STETH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Lido Staked ETH (STETH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 36.74B $ 36.74B $ 36.74B Total forsyning: $ 8.55M $ 8.55M $ 8.55M Sirkulerende forsyning: $ 8.55M $ 8.55M $ 8.55M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 36.74B $ 36.74B $ 36.74B All-time high: $ 18,746 $ 18,746 $ 18,746 All-Time Low: $ 551.78459296 $ 551.78459296 $ 551.78459296 Nåværende pris: $ 4,296.65 $ 4,296.65 $ 4,296.65 Lær mer om Lido Staked ETH (STETH) pris

Lido Staked ETH (STETH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Lido Staked ETH (STETH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STETH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STETH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STETHs tokenomics, kan du utforske STETH tokenets livepris!

