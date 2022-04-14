StarLink (STARL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i StarLink (STARL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

StarLink (STARL) Informasjon STARL is the first 100% community owned decentralized virtual space project. $STARL is the governance token of the Starl Ecosystem. Buy, sell and trade virtual satellites, spacecraft and lands while exploring the solar system. Offisiell nettside: https://www.starlproject.com/ Teknisk dokument: https://starlproject.com/starlink-wp-2.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x8e6cd950ad6ba651f6dd608dc70e5886b1aa6b24 Kjøp STARL nå!

StarLink (STARL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for StarLink (STARL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.74M $ 4.74M $ 4.74M Total forsyning: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T Sirkulerende forsyning: $ 9.98T $ 9.98T $ 9.98T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.75M $ 4.75M $ 4.75M All-time high: $ 0.00008903 $ 0.00008903 $ 0.00008903 All-Time Low: $ 0.00000032954322983 $ 0.00000032954322983 $ 0.00000032954322983 Nåværende pris: $ 0.0000004754 $ 0.0000004754 $ 0.0000004754 Lær mer om StarLink (STARL) pris

StarLink (STARL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak StarLink (STARL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STARL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STARL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STARLs tokenomics, kan du utforske STARL tokenets livepris!

StarLink (STARL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til STARL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for STARL nå!

STARL prisforutsigelse Vil du vite hvor STARL kan være på vei? Vår STARL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se STARL tokenets prisforutsigelse nå!

