Hva er StarLink (STARL)

STARL is the first 100% community owned decentralized virtual space project. $STARL is the governance token of the Starl Ecosystem. Buy, sell and trade virtual satellites, spacecraft and lands while exploring the solar system.

StarLink (STARL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak StarLink (STARL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om STARL tokenets omfattende tokenomics nå!

StarLink Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av StarLink, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om StarLink Hvor mye er StarLink (STARL) verdt i dag? Live STARL prisen i USD er 0.0000005081 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende STARL-til-USD-pris? $ 0.0000005081 . Sjekk ut Den nåværende prisen på STARL til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for StarLink? Markedsverdien for STARL er $ 5.07M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av STARL? Den sirkulerende forsyningen av STARL er 9.98T USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSTARL ? STARL oppnådde en ATH-pris på 0.000088229074497339 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på STARL? STARL så en ATL-pris på 0.00000032954322983 USD . Hva er handelsvolumet til STARL? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for STARL er $ 2.13K USD . Vil STARL gå høyere i år? STARL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut STARL prisprognosen for en mer grundig analyse.

StarLink (STARL) Viktige bransjeoppdateringer

