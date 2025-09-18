Dagens Serum livepris er 0.01325 USD. Spor prisoppdateringer for SRM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SRM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Serum livepris er 0.01325 USD. Spor prisoppdateringer for SRM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SRM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SRM

SRM Prisinformasjon

SRM teknisk dokument

SRM Offisiell nettside

SRM tokenomics

SRM Prisprognose

SRM-historikk

SRM Kjøpeguide

SRM-til-fiat-valutakonverter

SRM Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Serum Logo

Serum Pris(SRM)

1 SRM til USD livepris:

$0.01325
$0.01325$0.01325
-2.28%1D
USD
Serum (SRM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:28:38 (UTC+8)

Serum (SRM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01309
$ 0.01309$ 0.01309
24 timer lav
$ 0.01451
$ 0.01451$ 0.01451
24 timer høy

$ 0.01309
$ 0.01309$ 0.01309

$ 0.01451
$ 0.01451$ 0.01451

$ 13.72061656
$ 13.72061656$ 13.72061656

$ 0.008212003055769157
$ 0.008212003055769157$ 0.008212003055769157

+0.07%

-2.28%

+20.34%

+20.34%

Serum (SRM) sanntidsprisen er $ 0.01325. I løpet av de siste 24 timene har SRM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01309 og et toppnivå på $ 0.01451, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SRM er $ 13.72061656, mens den rekordlave prisen er $ 0.008212003055769157.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SRM endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, -2.28% over 24 timer og +20.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Serum (SRM) Markedsinformasjon

No.1625

$ 3.49M
$ 3.49M$ 3.49M

$ 64.38K
$ 64.38K$ 64.38K

$ 14.48M
$ 14.48M$ 14.48M

263.24M
263.24M 263.24M

1,092,844,982
1,092,844,982 1,092,844,982

ETH

Nåværende markedsverdi på Serum er $ 3.49M, med et 24-timers handelsvolum på $ 64.38K. Den sirkulerende forsyningen på SRM er 263.24M, med en total tilgang på 1092844982. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.48M.

Serum (SRM) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Serum for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0003091-2.28%
30 dager$ +0.00148+12.57%
60 dager$ -0.0013-8.94%
90 dager$ -0.00063-4.54%
Serum Prisendring i dag

I dag registrerte SRM en endring på $ -0.0003091 (-2.28%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Serum 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00148 (+12.57%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Serum 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SRM en endring på $ -0.0013 (-8.94%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Serum 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00063-4.54% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Serum (SRM)?

Sjekk ut Serum Prishistorikk-siden nå.

Hva er Serum (SRM)

"Serum is a decentralized exchange and an ecosystem that brings high speed and low transaction costs to decentralized finance. It is permissionless and is built on the Solana blockchain. Serum was created to eliminate the vulnerabilities in the current DeFi space that exist due to incomplete decentralization. It is claimed to be fully decentralized and runs on a non-custodial exchange with cross-chain trading support and no know your customer (KYC) requirements"

Serum er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Serum investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SRM Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Serum på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Serum kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Serum Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Serum (SRM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Serum (SRM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Serum.

Sjekk Serumprisprognosen nå!

Serum (SRM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Serum (SRM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SRM tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Serum (SRM)

Leter du etter hvordan du kjøperSerum? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Serum på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SRM til lokale valutaer

1 Serum(SRM) til VND
348.67375
1 Serum(SRM) til AUD
A$0.0200075
1 Serum(SRM) til GBP
0.009805
1 Serum(SRM) til EUR
0.0112625
1 Serum(SRM) til USD
$0.01325
1 Serum(SRM) til MYR
RM0.05565
1 Serum(SRM) til TRY
0.548285
1 Serum(SRM) til JPY
¥1.94775
1 Serum(SRM) til ARS
ARS$19.54269
1 Serum(SRM) til RUB
1.106375
1 Serum(SRM) til INR
1.16706
1 Serum(SRM) til IDR
Rp220.833245
1 Serum(SRM) til KRW
18.50548
1 Serum(SRM) til PHP
0.7556475
1 Serum(SRM) til EGP
￡E.0.63812
1 Serum(SRM) til BRL
R$0.0703575
1 Serum(SRM) til CAD
C$0.0181525
1 Serum(SRM) til BDT
1.613055
1 Serum(SRM) til NGN
19.80557
1 Serum(SRM) til COP
$51.7578125
1 Serum(SRM) til ZAR
R.0.22949
1 Serum(SRM) til UAH
0.54749
1 Serum(SRM) til TZS
T.Sh.32.79693
1 Serum(SRM) til VES
Bs2.15975
1 Serum(SRM) til CLP
$12.65375
1 Serum(SRM) til PKR
Rs3.76088
1 Serum(SRM) til KZT
7.1736825
1 Serum(SRM) til THB
฿0.42135
1 Serum(SRM) til TWD
NT$0.4005475
1 Serum(SRM) til AED
د.إ0.0486275
1 Serum(SRM) til CHF
Fr0.0104675
1 Serum(SRM) til HKD
HK$0.1029525
1 Serum(SRM) til AMD
֏5.070775
1 Serum(SRM) til MAD
.د.م0.119515
1 Serum(SRM) til MXN
$0.2436675
1 Serum(SRM) til SAR
ريال0.0496875
1 Serum(SRM) til ETB
Br1.9023025
1 Serum(SRM) til KES
KSh1.711635
1 Serum(SRM) til JOD
د.أ0.00939425
1 Serum(SRM) til PLN
0.047965
1 Serum(SRM) til RON
лв0.0571075
1 Serum(SRM) til SEK
kr0.1246825
1 Serum(SRM) til BGN
лв0.021995
1 Serum(SRM) til HUF
Ft4.401915
1 Serum(SRM) til CZK
0.27401
1 Serum(SRM) til KWD
د.ك0.00404125
1 Serum(SRM) til ILS
0.0441225
1 Serum(SRM) til BOB
Bs0.0915575
1 Serum(SRM) til AZN
0.022525
1 Serum(SRM) til TJS
SM0.12402
1 Serum(SRM) til GEL
0.035775
1 Serum(SRM) til AOA
Kz12.0783025
1 Serum(SRM) til BHD
.د.ب0.00499525
1 Serum(SRM) til BMD
$0.01325
1 Serum(SRM) til DKK
kr0.0841375
1 Serum(SRM) til HNL
L0.3472825
1 Serum(SRM) til MUR
0.600755
1 Serum(SRM) til NAD
$0.2298875
1 Serum(SRM) til NOK
kr0.131705
1 Serum(SRM) til NZD
$0.022525
1 Serum(SRM) til PAB
B/.0.01325
1 Serum(SRM) til PGK
K0.055385
1 Serum(SRM) til QAR
ر.ق0.0480975
1 Serum(SRM) til RSD
дин.1.3214225
1 Serum(SRM) til UZS
soʻm163.5801275
1 Serum(SRM) til ALL
L1.092595
1 Serum(SRM) til ANG
ƒ0.0237175
1 Serum(SRM) til AWG
ƒ0.02385
1 Serum(SRM) til BBD
$0.0265
1 Serum(SRM) til BAM
KM0.021995
1 Serum(SRM) til BIF
Fr39.55125
1 Serum(SRM) til BND
$0.01696
1 Serum(SRM) til BSD
$0.01325
1 Serum(SRM) til JMD
$2.1254325
1 Serum(SRM) til KHR
53.212795
1 Serum(SRM) til KMF
Fr5.5385
1 Serum(SRM) til LAK
288.0434725
1 Serum(SRM) til LKR
Rs4.00786
1 Serum(SRM) til MDL
L0.218625
1 Serum(SRM) til MGA
Ar58.6282025
1 Serum(SRM) til MOP
P0.1061325
1 Serum(SRM) til MVR
0.202725
1 Serum(SRM) til MWK
MK23.0034575
1 Serum(SRM) til MZN
MT0.846675
1 Serum(SRM) til NPR
Rs1.86719
1 Serum(SRM) til PYG
94.6315
1 Serum(SRM) til RWF
Fr19.19925
1 Serum(SRM) til SBD
$0.10865
1 Serum(SRM) til SCR
0.1898725
1 Serum(SRM) til SRD
$0.5046925
1 Serum(SRM) til SVC
$0.1159375
1 Serum(SRM) til SZL
L0.2298875
1 Serum(SRM) til TMT
m0.046375
1 Serum(SRM) til TND
د.ت0.0385575
1 Serum(SRM) til TTD
$0.0897025
1 Serum(SRM) til UGX
Sh46.481
1 Serum(SRM) til XAF
Fr7.3935
1 Serum(SRM) til XCD
$0.035775
1 Serum(SRM) til XOF
Fr7.3935
1 Serum(SRM) til XPF
Fr1.33825
1 Serum(SRM) til BWP
P0.17649
1 Serum(SRM) til BZD
$0.0266325
1 Serum(SRM) til CVE
$1.242585
1 Serum(SRM) til DJF
Fr2.34525
1 Serum(SRM) til DOP
$0.821765
1 Serum(SRM) til DZD
د.ج1.71667
1 Serum(SRM) til FJD
$0.0298125
1 Serum(SRM) til GNF
Fr115.20875
1 Serum(SRM) til GTQ
Q0.101495
1 Serum(SRM) til GYD
$2.7730925
1 Serum(SRM) til ISK
kr1.60325

Serum Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Serum, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Serum nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Serum

Hvor mye er Serum (SRM) verdt i dag?
Live SRM prisen i USD er 0.01325 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SRM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SRM til USD er $ 0.01325. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Serum?
Markedsverdien for SRM er $ 3.49M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SRM?
Den sirkulerende forsyningen av SRM er 263.24M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSRM ?
SRM oppnådde en ATH-pris på 13.72061656 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SRM?
SRM så en ATL-pris på 0.008212003055769157 USD.
Hva er handelsvolumet til SRM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SRM er $ 64.38K USD.
Vil SRM gå høyere i år?
SRM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SRM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:28:38 (UTC+8)

Serum (SRM) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

SRM-til-USD-kalkulator

Beløp

SRM
SRM
USD
USD

1 SRM = 0.01325 USD

Handle SRM

SRMUSDT
$0.01325
$0.01325$0.01325
-2.21%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker