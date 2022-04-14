Serum (SRM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Serum (SRM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Serum (SRM) Informasjon "Serum is a decentralized exchange and an ecosystem that brings high speed and low transaction costs to decentralized finance. It is permissionless and is built on the Solana blockchain. Serum was created to eliminate the vulnerabilities in the current DeFi space that exist due to incomplete decentralization. It is claimed to be fully decentralized and runs on a non-custodial exchange with cross-chain trading support and no know your customer (KYC) requirements" Offisiell nettside: https://portal.projectserum.com/ Teknisk dokument: https://docs.projectserum.com/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/SRMuApVNdxXokk5GT7XD5cUUgXMBCoAz2LHeuAoKWRt Kjøp SRM nå!

Serum (SRM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Serum (SRM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.29M $ 3.29M $ 3.29M Total forsyning: $ 1.09B $ 1.09B $ 1.09B Sirkulerende forsyning: $ 263.24M $ 263.24M $ 263.24M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.64M $ 13.64M $ 13.64M All-time high: $ 13.6943 $ 13.6943 $ 13.6943 All-Time Low: $ 0.008212003055769157 $ 0.008212003055769157 $ 0.008212003055769157 Nåværende pris: $ 0.01248 $ 0.01248 $ 0.01248 Lær mer om Serum (SRM) pris

Serum (SRM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Serum (SRM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SRM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SRM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SRMs tokenomics, kan du utforske SRM tokenets livepris!

Serum (SRM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SRM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SRM nå!

