Dagens SPX6900 livepris er 1.2975 USD. Spor prisoppdateringer for SPX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SPX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

SPX6900 Logo

SPX6900 Pris(SPX)

1 SPX til USD livepris:

$1.2966
$1.2966$1.2966
+0.31%1D
USD
SPX6900 (SPX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:43:53 (UTC+8)

SPX6900 (SPX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.28
$ 1.28$ 1.28
24 timer lav
$ 1.4477
$ 1.4477$ 1.4477
24 timer høy

$ 1.28
$ 1.28$ 1.28

$ 1.4477
$ 1.4477$ 1.4477

$ 2.276243240417843
$ 2.276243240417843$ 2.276243240417843

$ 0.000002634158164523
$ 0.000002634158164523$ 0.000002634158164523

+0.08%

+0.31%

-10.87%

-10.87%

SPX6900 (SPX) sanntidsprisen er $ 1.2975. I løpet av de siste 24 timene har SPX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.28 og et toppnivå på $ 1.4477, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SPX er $ 2.276243240417843, mens den rekordlave prisen er $ 0.000002634158164523.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SPX endret seg med +0.08% i løpet av den siste timen, +0.31% over 24 timer og -10.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SPX6900 (SPX) Markedsinformasjon

No.72

$ 1.21B
$ 1.21B$ 1.21B

$ 529.88K
$ 529.88K$ 529.88K

$ 1.30B
$ 1.30B$ 1.30B

930.99M
930.99M 930.99M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

930,993,090.07
930,993,090.07 930,993,090.07

93.09%

0.03%

ETH

Nåværende markedsverdi på SPX6900 er $ 1.21B, med et 24-timers handelsvolum på $ 529.88K. Den sirkulerende forsyningen på SPX er 930.99M, med en total tilgang på 930993090.07. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.30B.

SPX6900 (SPX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene SPX6900 for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.004007+0.31%
30 dager$ -0.0667-4.89%
60 dager$ -0.6296-32.68%
90 dager$ +0.2642+25.56%
SPX6900 Prisendring i dag

I dag registrerte SPX en endring på $ +0.004007 (+0.31%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

SPX6900 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0667 (-4.89%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

SPX6900 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SPX en endring på $ -0.6296 (-32.68%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

SPX6900 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.2642+25.56% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for SPX6900 (SPX)?

Sjekk ut SPX6900 Prishistorikk-siden nå.

Hva er SPX6900 (SPX)

SPX6900 is a parody memecoin inspired by the iconic S&P 500, the go-to stock market index. It offers a satirical twist on established financial systems. It's built around the idea that 6900 is a "bigger number" than 500, humorously suggesting that SPX6900 holds more value or significance than the S&P 500 index.

SPX6900 er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere SPX6900 investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SPX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om SPX6900 på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din SPX6900 kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

SPX6900 Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SPX6900 (SPX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SPX6900 (SPX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SPX6900.

Sjekk SPX6900prisprognosen nå!

SPX6900 (SPX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SPX6900 (SPX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SPX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe SPX6900 (SPX)

Leter du etter hvordan du kjøperSPX6900? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe SPX6900 på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SPX til lokale valutaer

1 SPX6900(SPX) til VND
34,143.7125
1 SPX6900(SPX) til AUD
A$1.959225
1 SPX6900(SPX) til GBP
0.96015
1 SPX6900(SPX) til EUR
1.102875
1 SPX6900(SPX) til USD
$1.2975
1 SPX6900(SPX) til MYR
RM5.4495
1 SPX6900(SPX) til TRY
53.69055
1 SPX6900(SPX) til JPY
¥190.7325
1 SPX6900(SPX) til ARS
ARS$1,913.7087
1 SPX6900(SPX) til RUB
108.34125
1 SPX6900(SPX) til INR
114.2838
1 SPX6900(SPX) til IDR
Rp21,624.99135
1 SPX6900(SPX) til KRW
1,814.6835
1 SPX6900(SPX) til PHP
73.944525
1 SPX6900(SPX) til EGP
￡E.62.4876
1 SPX6900(SPX) til BRL
R$6.9027
1 SPX6900(SPX) til CAD
C$1.777575
1 SPX6900(SPX) til BDT
157.95765
1 SPX6900(SPX) til NGN
1,939.4511
1 SPX6900(SPX) til COP
$5,068.359375
1 SPX6900(SPX) til ZAR
R.22.49865
1 SPX6900(SPX) til UAH
53.6127
1 SPX6900(SPX) til TZS
T.Sh.3,211.6239
1 SPX6900(SPX) til VES
Bs211.4925
1 SPX6900(SPX) til CLP
$1,239.1125
1 SPX6900(SPX) til PKR
Rs368.2824
1 SPX6900(SPX) til KZT
702.479475
1 SPX6900(SPX) til THB
฿41.2605
1 SPX6900(SPX) til TWD
NT$39.223425
1 SPX6900(SPX) til AED
د.إ4.761825
1 SPX6900(SPX) til CHF
Fr1.025025
1 SPX6900(SPX) til HKD
HK$10.081575
1 SPX6900(SPX) til AMD
֏496.55325
1 SPX6900(SPX) til MAD
.د.م11.70345
1 SPX6900(SPX) til MXN
$23.886975
1 SPX6900(SPX) til SAR
ريال4.865625
1 SPX6900(SPX) til ETB
Br186.282075
1 SPX6900(SPX) til KES
KSh167.61105
1 SPX6900(SPX) til JOD
د.أ0.9199275
1 SPX6900(SPX) til PLN
4.69695
1 SPX6900(SPX) til RON
лв5.6052
1 SPX6900(SPX) til SEK
kr12.209475
1 SPX6900(SPX) til BGN
лв2.15385
1 SPX6900(SPX) til HUF
Ft431.198175
1 SPX6900(SPX) til CZK
26.8323
1 SPX6900(SPX) til KWD
د.ك0.3957375
1 SPX6900(SPX) til ILS
4.320675
1 SPX6900(SPX) til BOB
Bs8.965725
1 SPX6900(SPX) til AZN
2.20575
1 SPX6900(SPX) til TJS
SM12.1446
1 SPX6900(SPX) til GEL
3.50325
1 SPX6900(SPX) til AOA
Kz1,182.762075
1 SPX6900(SPX) til BHD
.د.ب0.4891575
1 SPX6900(SPX) til BMD
$1.2975
1 SPX6900(SPX) til DKK
kr8.239125
1 SPX6900(SPX) til HNL
L34.007475
1 SPX6900(SPX) til MUR
58.82865
1 SPX6900(SPX) til NAD
$22.511625
1 SPX6900(SPX) til NOK
kr12.89715
1 SPX6900(SPX) til NZD
$2.20575
1 SPX6900(SPX) til PAB
B/.1.2975
1 SPX6900(SPX) til PGK
K5.42355
1 SPX6900(SPX) til QAR
ر.ق4.709925
1 SPX6900(SPX) til RSD
дин.129.4386
1 SPX6900(SPX) til UZS
soʻm16,018.506825
1 SPX6900(SPX) til ALL
L106.99185
1 SPX6900(SPX) til ANG
ƒ2.322525
1 SPX6900(SPX) til AWG
ƒ2.3355
1 SPX6900(SPX) til BBD
$2.595
1 SPX6900(SPX) til BAM
KM2.15385
1 SPX6900(SPX) til BIF
Fr3,873.0375
1 SPX6900(SPX) til BND
$1.6608
1 SPX6900(SPX) til BSD
$1.2975
1 SPX6900(SPX) til JMD
$208.131975
1 SPX6900(SPX) til KHR
5,210.83785
1 SPX6900(SPX) til KMF
Fr542.355
1 SPX6900(SPX) til LAK
28,206.521175
1 SPX6900(SPX) til LKR
Rs392.4678
1 SPX6900(SPX) til MDL
L21.40875
1 SPX6900(SPX) til MGA
Ar5,741.139075
1 SPX6900(SPX) til MOP
P10.392975
1 SPX6900(SPX) til MVR
19.85175
1 SPX6900(SPX) til MWK
MK2,252.602725
1 SPX6900(SPX) til MZN
MT82.91025
1 SPX6900(SPX) til NPR
Rs182.8437
1 SPX6900(SPX) til PYG
9,266.745
1 SPX6900(SPX) til RWF
Fr1,880.0775
1 SPX6900(SPX) til SBD
$10.6395
1 SPX6900(SPX) til SCR
18.593175
1 SPX6900(SPX) til SRD
$49.421775
1 SPX6900(SPX) til SVC
$11.353125
1 SPX6900(SPX) til SZL
L22.511625
1 SPX6900(SPX) til TMT
m4.54125
1 SPX6900(SPX) til TND
د.ت3.775725
1 SPX6900(SPX) til TTD
$8.784075
1 SPX6900(SPX) til UGX
Sh4,551.63
1 SPX6900(SPX) til XAF
Fr724.005
1 SPX6900(SPX) til XCD
$3.50325
1 SPX6900(SPX) til XOF
Fr724.005
1 SPX6900(SPX) til XPF
Fr131.0475
1 SPX6900(SPX) til BWP
P17.2827
1 SPX6900(SPX) til BZD
$2.607975
1 SPX6900(SPX) til CVE
$121.67955
1 SPX6900(SPX) til DJF
Fr229.6575
1 SPX6900(SPX) til DOP
$80.47095
1 SPX6900(SPX) til DZD
د.ج168.1041
1 SPX6900(SPX) til FJD
$2.919375
1 SPX6900(SPX) til GNF
Fr11,281.7625
1 SPX6900(SPX) til GTQ
Q9.93885
1 SPX6900(SPX) til GYD
$271.553775
1 SPX6900(SPX) til ISK
kr156.9975

For en mer dyptgående forståelse av SPX6900, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell SPX6900 nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om SPX6900

Hvor mye er SPX6900 (SPX) verdt i dag?
Live SPX prisen i USD er 1.2975 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SPX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SPX til USD er $ 1.2975. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SPX6900?
Markedsverdien for SPX er $ 1.21B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SPX?
Den sirkulerende forsyningen av SPX er 930.99M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSPX ?
SPX oppnådde en ATH-pris på 2.276243240417843 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SPX?
SPX så en ATL-pris på 0.000002634158164523 USD.
Hva er handelsvolumet til SPX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SPX er $ 529.88K USD.
Vil SPX gå høyere i år?
SPX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SPX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:43:53 (UTC+8)

SPX6900 (SPX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

SPX-til-USD-kalkulator

Beløp

SPX
SPX
USD
USD

1 SPX = 1.2975 USD

Handle SPX

SPXUSDC
$1.3001
$1.3001$1.3001
+0.51%
SPXUSDT
$1.2966
$1.2966$1.2966
+0.26%

