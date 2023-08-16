SPX

SPX6900 is a parody memecoin inspired by the iconic S&P 500, the go-to stock market index. It offers a satirical twist on established financial systems. It's built around the idea that 6900 is a "bigger number" than 500, humorously suggesting that SPX6900 holds more value or significance than the S&P 500 index.

NavnSPX

RangeringNo.85

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel0.0002%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)1.69%

Opplagsforsyning930,993,090.07

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning930,993,090.07

Opplagsforsyning0.9309%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high2.276243240417843,2025-07-28

Laveste pris0.000002634158164523,2023-08-16

Offentlig blokkjedeETH

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...