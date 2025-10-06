Spheron Network pris i dag

Sanntids Spheron Network (SPON) pris i dag er $ 0.006501, med en 2.85% endring de siste 24 timene. Nåværende SPON til USD konverteringssats er $ 0.006501 per SPON.

Spheron Network rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- SPON. I løpet av de siste 24 timene SPON har den blitt handlet mellom $ 0.005936(laveste) og $ 0.006719 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har SPON beveget seg -0.19% i løpet av den siste timen og -34.21% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 78.37K.

Spheron Network (SPON) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 78.37K$ 78.37K $ 78.37K Fullt utvannet markedsverdi $ 6.50M$ 6.50M $ 6.50M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede BASE

Nåværende markedsverdi på Spheron Network er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 78.37K. Den sirkulerende forsyningen på SPON er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.50M.