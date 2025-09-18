Dagens Storepay Fintech livepris er 0.0001114 USD. Spor prisoppdateringer for SPCFIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SPCFIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Storepay Fintech livepris er 0.0001114 USD. Spor prisoppdateringer for SPCFIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SPCFIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.0001114
+0.08%1D
Storepay Fintech (SPCFIN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:28:09 (UTC+8)

Storepay Fintech (SPCFIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0001077
24 timer lav
$ 0.0001336
24 timer høy

$ 0.0001077
$ 0.0001336
Storepay Fintech (SPCFIN) sanntidsprisen er $ 0.0001114. I løpet av de siste 24 timene har SPCFIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0001077 og et toppnivå på $ 0.0001336, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SPCFIN er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SPCFIN endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +0.08% over 24 timer og -4.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Storepay Fintech (SPCFIN) Markedsinformasjon

BSC

Nåværende markedsverdi på Storepay Fintech er $ 7.87M, med et 24-timers handelsvolum på $ 60.58K. Den sirkulerende forsyningen på SPCFIN er 70.66B, med en total tilgang på 70663460577. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.87M.

Storepay Fintech (SPCFIN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Storepay Fintech for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000000089+0.08%
30 dager$ -0.0000096-7.94%
60 dager$ -0.0000098-8.09%
90 dager$ +0.0000104+10.29%
Storepay Fintech Prisendring i dag

I dag registrerte SPCFIN en endring på $ +0.000000089 (+0.08%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Storepay Fintech 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0000096 (-7.94%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Storepay Fintech 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SPCFIN en endring på $ -0.0000098 (-8.09%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Storepay Fintech 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0000104+10.29% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Storepay Fintech (SPCFIN)?

Sjekk ut Storepay Fintech Prishistorikk-siden nå.

Hva er Storepay Fintech (SPCFIN)

SPCFIN serves as the utility token for the Storepay fintech ecosystem. Storepay’s flagship product is a BNPL (Buy Now, Pay Later) service, which dominates the Mongolian market and is rapidly expanding in Indonesia and Vietnam. With a mission to make finance accessible to everyone in Southeast Asia, Storepay leverages SPCFIN to unlock advanced features and create real-world utility for users in their daily lives.

Storepay Fintech er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Storepay Fintech investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SPCFIN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Storepay Fintech på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Storepay Fintech kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Storepay Fintech Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Storepay Fintech (SPCFIN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Storepay Fintech (SPCFIN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Storepay Fintech.

Sjekk Storepay Fintechprisprognosen nå!

Storepay Fintech (SPCFIN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Storepay Fintech (SPCFIN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SPCFIN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Storepay Fintech (SPCFIN)

Leter du etter hvordan du kjøperStorepay Fintech? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Storepay Fintech på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SPCFIN til lokale valutaer

1 Storepay Fintech(SPCFIN) til VND
2.931491
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til AUD
A$0.000168214
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til GBP
0.000082436
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til EUR
0.00009469
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til USD
$0.0001114
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til MYR
RM0.00046788
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til TRY
0.004609732
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til JPY
¥0.0163758
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til ARS
ARS$0.164306088
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til RUB
0.0093019
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til INR
0.009812112
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til IDR
Rp1.856665924
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til KRW
0.155585696
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til PHP
0.006353142
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til EGP
￡E.0.005365024
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til BRL
R$0.000591534
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til CAD
C$0.000152618
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til BDT
0.013561836
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til NGN
0.166516264
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til COP
$0.43515625
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til ZAR
R.0.001929448
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til UAH
0.004603048
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til TZS
T.Sh.0.275741736
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til VES
Bs0.0181582
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til CLP
$0.106387
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til PKR
Rs0.031619776
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til KZT
0.060313074
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til THB
฿0.00354252
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til TWD
NT$0.003367622
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til AED
د.إ0.000408838
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til CHF
Fr0.000088006
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til HKD
HK$0.000865578
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til AMD
֏0.04263278
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til MAD
.د.م0.001004828
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til MXN
$0.002048646
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til SAR
ريال0.00041775
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til ETB
Br0.015993698
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til KES
KSh0.014390652
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til JOD
د.أ0.0000789826
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til PLN
0.000403268
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til RON
лв0.000480134
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til SEK
kr0.001048274
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til BGN
лв0.000184924
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til HUF
Ft0.037009308
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til CZK
0.002303752
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til KWD
د.ك0.000033977
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til ILS
0.000370962
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til BOB
Bs0.000769774
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til AZN
0.00018938
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til TJS
SM0.001042704
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til GEL
0.00030078
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til AOA
Kz0.101548898
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til BHD
.د.ب0.0000419978
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til BMD
$0.0001114
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til DKK
kr0.00070739
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til HNL
L0.002919794
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til MUR
0.005050876
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til NAD
$0.00193279
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til NOK
kr0.001107316
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til NZD
$0.00018938
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til PAB
B/.0.0001114
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til PGK
K0.000465652
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til QAR
ر.ق0.000404382
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til RSD
дин.0.011109922
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til UZS
soʻm1.375307638
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til ALL
L0.009186044
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til ANG
ƒ0.000199406
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til AWG
ƒ0.00020052
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til BBD
$0.0002228
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til BAM
KM0.000184924
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til BIF
Fr0.332529
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til BND
$0.000142592
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til BSD
$0.0001114
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til JMD
$0.017869674
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til KHR
0.447389084
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til KMF
Fr0.0465652
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til LAK
2.421739082
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til LKR
Rs0.033696272
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til MDL
L0.0018381
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til MGA
Ar0.492919378
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til MOP
P0.000892314
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til MVR
0.00170442
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til MWK
MK0.193402654
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til MZN
MT0.00711846
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til NPR
Rs0.015698488
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til PYG
0.7956188
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til RWF
Fr0.1614186
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til SBD
$0.00091348
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til SCR
0.001596362
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til SRD
$0.004243226
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til SVC
$0.00097475
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til SZL
L0.00193279
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til TMT
m0.0003899
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til TND
د.ت0.000324174
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til TTD
$0.000754178
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til UGX
Sh0.3907912
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til XAF
Fr0.0621612
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til XCD
$0.00030078
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til XOF
Fr0.0621612
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til XPF
Fr0.0112514
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til BWP
P0.001483848
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til BZD
$0.000223914
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til CVE
$0.010447092
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til DJF
Fr0.0197178
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til DOP
$0.006909028
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til DZD
د.ج0.014432984
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til FJD
$0.00025065
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til GNF
Fr0.968623
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til GTQ
Q0.000853324
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til GYD
$0.023314906
1 Storepay Fintech(SPCFIN) til ISK
kr0.0134794

For en mer dyptgående forståelse av Storepay Fintech, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Storepay Fintech

Hvor mye er Storepay Fintech (SPCFIN) verdt i dag?
Live SPCFIN prisen i USD er 0.0001114 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SPCFIN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SPCFIN til USD er $ 0.0001114. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Storepay Fintech?
Markedsverdien for SPCFIN er $ 7.87M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SPCFIN?
Den sirkulerende forsyningen av SPCFIN er 70.66B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSPCFIN ?
SPCFIN oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SPCFIN?
SPCFIN så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til SPCFIN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SPCFIN er $ 60.58K USD.
Vil SPCFIN gå høyere i år?
SPCFIN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SPCFIN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:28:09 (UTC+8)

Storepay Fintech (SPCFIN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

