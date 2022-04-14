Storepay Fintech (SPCFIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Storepay Fintech (SPCFIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Storepay Fintech (SPCFIN) Informasjon SPCFIN serves as the utility token for the Storepay fintech ecosystem. Storepay’s flagship product is a BNPL (Buy Now, Pay Later) service, which dominates the Mongolian market and is rapidly expanding in Indonesia and Vietnam. With a mission to make finance accessible to everyone in Southeast Asia, Storepay leverages SPCFIN to unlock advanced features and create real-world utility for users in their daily lives. Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x16f0d99be1fbD0312641E318c53A63B40AAF5df6 Kjøp SPCFIN nå!

Storepay Fintech (SPCFIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Storepay Fintech (SPCFIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.86M $ 7.86M $ 7.86M Total forsyning: $ 70.66B $ 70.66B $ 70.66B Sirkulerende forsyning: $ 70.66B $ 70.66B $ 70.66B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.86M $ 7.86M $ 7.86M All-time high: $ 0.001 $ 0.001 $ 0.001 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.0001113 $ 0.0001113 $ 0.0001113 Lær mer om Storepay Fintech (SPCFIN) pris

Storepay Fintech (SPCFIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Storepay Fintech (SPCFIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SPCFIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SPCFIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SPCFINs tokenomics, kan du utforske SPCFIN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SPCFIN Interessert i å legge til Storepay Fintech (SPCFIN) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SPCFIN, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SPCFIN på MEXC nå!

Storepay Fintech (SPCFIN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SPCFIN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SPCFIN nå!

SPCFIN prisforutsigelse Vil du vite hvor SPCFIN kan være på vei? Vår SPCFIN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SPCFIN tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!