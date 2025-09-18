Dagens The Unfettered Souls livepris er 0.00042 USD. Spor prisoppdateringer for SOULS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SOULS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens The Unfettered Souls livepris er 0.00042 USD. Spor prisoppdateringer for SOULS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SOULS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

The Unfettered Souls Pris(SOULS)

$0.00042
+0.47%1D
USD
The Unfettered Souls (SOULS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:55:53 (UTC+8)

The Unfettered Souls (SOULS) Prisinformasjon (USD)

$ 0.000415
24 timer lav
24 timer høy

-1.18%

+0.47%

+1.94%

+1.94%

The Unfettered Souls (SOULS) sanntidsprisen er $ 0.00042. I løpet av de siste 24 timene har SOULS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.000415 og et toppnivå på $ 0.000429, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOULS er $ 0.01715161352679461, mens den rekordlave prisen er $ 0.000249381669055289.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOULS endret seg med -1.18% i løpet av den siste timen, +0.47% over 24 timer og +1.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

The Unfettered Souls (SOULS) Markedsinformasjon

No.2565

50.87%

MATIC

Nåværende markedsverdi på The Unfettered Souls er $ 480.73K, med et 24-timers handelsvolum på $ 15.24K. Den sirkulerende forsyningen på SOULS er 1.14B, med en total tilgang på 2250000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 945.00K.

The Unfettered Souls (SOULS) Prishistorikk USD

Spor prisendringene The Unfettered Souls for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00000196+0.47%
30 dager$ +0.000018+4.47%
60 dager$ -0.000104-19.85%
90 dager$ +0.000064+17.97%
The Unfettered Souls Prisendring i dag

I dag registrerte SOULS en endring på $ +0.00000196 (+0.47%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

The Unfettered Souls 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.000018 (+4.47%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

The Unfettered Souls 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SOULS en endring på $ -0.000104 (-19.85%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

The Unfettered Souls 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.000064+17.97% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for The Unfettered Souls (SOULS)?

Sjekk ut The Unfettered Souls Prishistorikk-siden nå.

Hva er The Unfettered Souls (SOULS)

The Unfettered is role-playing video game that offers an unparalleled decentralized gaming experience on the blockchain. The game features a soulslike genre, developed by Trender Software on the Unreal Engine 4, designed to provide players with an immersive and challenging gaming experience. The mission of The Unfettered is to provide true gaming freedom, and the vision is to create a fair and transparent gaming ecosystem.

The Unfettered Souls er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere The Unfettered Souls investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SOULS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om The Unfettered Souls på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din The Unfettered Souls kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

The Unfettered Souls Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil The Unfettered Souls (SOULS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine The Unfettered Souls (SOULS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for The Unfettered Souls.

Sjekk The Unfettered Soulsprisprognosen nå!

The Unfettered Souls (SOULS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak The Unfettered Souls (SOULS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SOULS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe The Unfettered Souls (SOULS)

Leter du etter hvordan du kjøperThe Unfettered Souls? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe The Unfettered Souls på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SOULS til lokale valutaer

The Unfettered Souls Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av The Unfettered Souls, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell The Unfettered Souls nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om The Unfettered Souls

Hvor mye er The Unfettered Souls (SOULS) verdt i dag?
Live SOULS prisen i USD er 0.00042 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SOULS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SOULS til USD er $ 0.00042. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for The Unfettered Souls?
Markedsverdien for SOULS er $ 480.73K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SOULS?
Den sirkulerende forsyningen av SOULS er 1.14B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSOULS ?
SOULS oppnådde en ATH-pris på 0.01715161352679461 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SOULS?
SOULS så en ATL-pris på 0.000249381669055289 USD.
Hva er handelsvolumet til SOULS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SOULS er $ 15.24K USD.
Vil SOULS gå høyere i år?
SOULS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SOULS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:55:53 (UTC+8)

The Unfettered Souls (SOULS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

