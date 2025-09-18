Hva er The Unfettered Souls (SOULS)

The Unfettered is role-playing video game that offers an unparalleled decentralized gaming experience on the blockchain. The game features a soulslike genre, developed by Trender Software on the Unreal Engine 4, designed to provide players with an immersive and challenging gaming experience. The mission of The Unfettered is to provide true gaming freedom, and the vision is to create a fair and transparent gaming ecosystem.

The Unfettered Souls er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.



The Unfettered Souls (SOULS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak The Unfettered Souls (SOULS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SOULS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om The Unfettered Souls Hvor mye er The Unfettered Souls (SOULS) verdt i dag? Live SOULS prisen i USD er 0.00042 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende SOULS-til-USD-pris? $ 0.00042 . Sjekk ut Den nåværende prisen på SOULS til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for The Unfettered Souls? Markedsverdien for SOULS er $ 480.73K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SOULS? Den sirkulerende forsyningen av SOULS er 1.14B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSOULS ? SOULS oppnådde en ATH-pris på 0.01715161352679461 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SOULS? SOULS så en ATL-pris på 0.000249381669055289 USD . Hva er handelsvolumet til SOULS? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SOULS er $ 15.24K USD . Vil SOULS gå høyere i år? SOULS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SOULS prisprognosen for en mer grundig analyse.

