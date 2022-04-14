The Unfettered Souls (SOULS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i The Unfettered Souls (SOULS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

The Unfettered Souls (SOULS) Informasjon The Unfettered is role-playing video game that offers an unparalleled decentralized gaming experience on the blockchain. The game features a soulslike genre, developed by Trender Software on the Unreal Engine 4, designed to provide players with an immersive and challenging gaming experience. The mission of The Unfettered is to provide true gaming freedom, and the vision is to create a fair and transparent gaming ecosystem. Offisiell nettside: https://theunfettered.io/ Teknisk dokument: https://www.theunfettered.io/assets/images/onepager/ue-one-pager-website.png Blokkutforsker: https://polygonscan.com/token/0xaa4fBC6809a8E1924520FC85282aC4C76A7671d7 Kjøp SOULS nå!

The Unfettered Souls (SOULS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for The Unfettered Souls (SOULS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 446.39K $ 446.39K $ 446.39K Total forsyning: $ 2.25B $ 2.25B $ 2.25B Sirkulerende forsyning: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 877.50K $ 877.50K $ 877.50K All-time high: $ 0.03889 $ 0.03889 $ 0.03889 All-Time Low: $ 0.000249381669055289 $ 0.000249381669055289 $ 0.000249381669055289 Nåværende pris: $ 0.00039 $ 0.00039 $ 0.00039 Lær mer om The Unfettered Souls (SOULS) pris

The Unfettered Souls (SOULS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak The Unfettered Souls (SOULS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SOULS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SOULS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SOULSs tokenomics, kan du utforske SOULS tokenets livepris!

The Unfettered Souls (SOULS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SOULS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SOULS nå!

SOULS prisforutsigelse Vil du vite hvor SOULS kan være på vei? Vår SOULS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SOULS tokenets prisforutsigelse nå!

