Sonic SVM (SONIC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Sonic SVM (SONIC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Sonic SVM (SONIC) Informasjon Sonic is the first SVM network extension to launch on Solana, for games and applications. Powering Web3 TikTok App Layer - onboarding next billion users. Built with Sonic HyperGrid, a framework for orchestrating optimistic Solana rollups. Offisiell nettside: https://www.sonic.game/ Teknisk dokument: https://github.com/mirrorworld-universe/reports/blob/master/Sonic%20SVM%20%E2%80%93%20A%20HyperGrid%20Scaling%20Future%20of%20Solana.pdf Blokkutforsker: https://solscan.io/token/SonicxvLud67EceaEzCLRnMTBqzYUUYNr93DBkBdDES Kjøp SONIC nå!

Sonic SVM (SONIC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sonic SVM (SONIC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 75.72M $ 75.72M $ 75.72M Total forsyning: $ 2.40B $ 2.40B $ 2.40B Sirkulerende forsyning: $ 383.35M $ 383.35M $ 383.35M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 474.02M $ 474.02M $ 474.02M All-time high: $ 1.31 $ 1.31 $ 1.31 All-Time Low: $ 0.155250981859847 $ 0.155250981859847 $ 0.155250981859847 Nåværende pris: $ 0.19751 $ 0.19751 $ 0.19751 Lær mer om Sonic SVM (SONIC) pris

Sonic SVM (SONIC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sonic SVM (SONIC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SONIC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SONIC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SONICs tokenomics, kan du utforske SONIC tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SONIC Interessert i å legge til Sonic SVM (SONIC) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SONIC, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SONIC på MEXC nå!

Sonic SVM (SONIC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SONIC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SONIC nå!

SONIC prisforutsigelse Vil du vite hvor SONIC kan være på vei? Vår SONIC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SONIC tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!