Sonic SVM Logo

Sonic SVM Pris(SONIC)

1 SONIC til USD livepris:

$0.20385
$0.20385$0.20385
+0.35%1D
USD
Sonic SVM (SONIC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:55:38 (UTC+8)

Sonic SVM (SONIC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.19995
$ 0.19995$ 0.19995
24 timer lav
$ 0.21311
$ 0.21311$ 0.21311
24 timer høy

$ 0.19995
$ 0.19995$ 0.19995

$ 0.21311
$ 0.21311$ 0.21311

$ 1.2521740208546337
$ 1.2521740208546337$ 1.2521740208546337

$ 0.155250981859847
$ 0.155250981859847$ 0.155250981859847

+0.45%

+0.35%

-7.63%

-7.63%

Sonic SVM (SONIC) sanntidsprisen er $ 0.20385. I løpet av de siste 24 timene har SONIC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.19995 og et toppnivå på $ 0.21311, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SONIC er $ 1.2521740208546337, mens den rekordlave prisen er $ 0.155250981859847.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SONIC endret seg med +0.45% i løpet av den siste timen, +0.35% over 24 timer og -7.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sonic SVM (SONIC) Markedsinformasjon

No.448

$ 78.15M
$ 78.15M$ 78.15M

$ 309.12K
$ 309.12K$ 309.12K

$ 489.24M
$ 489.24M$ 489.24M

383.35M
383.35M 383.35M

2,399,999,112.4360914
2,399,999,112.4360914 2,399,999,112.4360914

SOL

Nåværende markedsverdi på Sonic SVM er $ 78.15M, med et 24-timers handelsvolum på $ 309.12K. Den sirkulerende forsyningen på SONIC er 383.35M, med en total tilgang på 2399999112.4360914. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 489.24M.

Sonic SVM (SONIC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Sonic SVM for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000711+0.35%
30 dager$ +0.00469+2.35%
60 dager$ -0.05048-19.85%
90 dager$ +0.00905+4.64%
Sonic SVM Prisendring i dag

I dag registrerte SONIC en endring på $ +0.000711 (+0.35%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Sonic SVM 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00469 (+2.35%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Sonic SVM 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SONIC en endring på $ -0.05048 (-19.85%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Sonic SVM 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00905+4.64% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Sonic SVM (SONIC)?

Sjekk ut Sonic SVM Prishistorikk-siden nå.

Hva er Sonic SVM (SONIC)

Sonic is the first SVM network extension to launch on Solana, for games and applications. Powering Web3 TikTok App Layer - onboarding next billion users. Built with Sonic HyperGrid, a framework for orchestrating optimistic Solana rollups.

Sonic SVM er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Sonic SVM investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SONIC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Sonic SVM på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Sonic SVM kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Sonic SVM Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Sonic SVM (SONIC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Sonic SVM (SONIC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Sonic SVM.

Sjekk Sonic SVMprisprognosen nå!

Sonic SVM (SONIC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Sonic SVM (SONIC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SONIC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Sonic SVM (SONIC)

Leter du etter hvordan du kjøperSonic SVM? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Sonic SVM på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SONIC til lokale valutaer

1 Sonic SVM(SONIC) til VND
5,364.31275
1 Sonic SVM(SONIC) til AUD
A$0.3078135
1 Sonic SVM(SONIC) til GBP
0.150849
1 Sonic SVM(SONIC) til EUR
0.1732725
1 Sonic SVM(SONIC) til USD
$0.20385
1 Sonic SVM(SONIC) til MYR
RM0.85617
1 Sonic SVM(SONIC) til TRY
8.4332745
1 Sonic SVM(SONIC) til JPY
¥29.96595
1 Sonic SVM(SONIC) til ARS
ARS$300.662442
1 Sonic SVM(SONIC) til RUB
17.021475
1 Sonic SVM(SONIC) til INR
17.9571465
1 Sonic SVM(SONIC) til IDR
Rp3,397.498641
1 Sonic SVM(SONIC) til KRW
284.705064
1 Sonic SVM(SONIC) til PHP
11.635758
1 Sonic SVM(SONIC) til EGP
￡E.9.8153775
1 Sonic SVM(SONIC) til BRL
R$1.084482
1 Sonic SVM(SONIC) til CAD
C$0.2792745
1 Sonic SVM(SONIC) til BDT
24.816699
1 Sonic SVM(SONIC) til NGN
304.706826
1 Sonic SVM(SONIC) til COP
$796.2890625
1 Sonic SVM(SONIC) til ZAR
R.3.5367975
1 Sonic SVM(SONIC) til UAH
8.423082
1 Sonic SVM(SONIC) til TZS
T.Sh.504.577674
1 Sonic SVM(SONIC) til VES
Bs33.22755
1 Sonic SVM(SONIC) til CLP
$194.67675
1 Sonic SVM(SONIC) til PKR
Rs57.860784
1 Sonic SVM(SONIC) til KZT
110.3664285
1 Sonic SVM(SONIC) til THB
฿6.490584
1 Sonic SVM(SONIC) til TWD
NT$6.1623855
1 Sonic SVM(SONIC) til AED
د.إ0.7481295
1 Sonic SVM(SONIC) til CHF
Fr0.1610415
1 Sonic SVM(SONIC) til HKD
HK$1.5839145
1 Sonic SVM(SONIC) til AMD
֏78.013395
1 Sonic SVM(SONIC) til MAD
.د.م1.838727
1 Sonic SVM(SONIC) til MXN
$3.7528785
1 Sonic SVM(SONIC) til SAR
ريال0.7644375
1 Sonic SVM(SONIC) til ETB
Br29.2667445
1 Sonic SVM(SONIC) til KES
KSh26.333343
1 Sonic SVM(SONIC) til JOD
د.أ0.14452965
1 Sonic SVM(SONIC) til PLN
0.737937
1 Sonic SVM(SONIC) til RON
лв0.880632
1 Sonic SVM(SONIC) til SEK
kr1.9182285
1 Sonic SVM(SONIC) til BGN
лв0.338391
1 Sonic SVM(SONIC) til HUF
Ft67.7903175
1 Sonic SVM(SONIC) til CZK
4.2135795
1 Sonic SVM(SONIC) til KWD
د.ك0.06217425
1 Sonic SVM(SONIC) til ILS
0.6788205
1 Sonic SVM(SONIC) til BOB
Bs1.4086035
1 Sonic SVM(SONIC) til AZN
0.346545
1 Sonic SVM(SONIC) til TJS
SM1.908036
1 Sonic SVM(SONIC) til GEL
0.550395
1 Sonic SVM(SONIC) til AOA
Kz185.8235445
1 Sonic SVM(SONIC) til BHD
.د.ب0.07685145
1 Sonic SVM(SONIC) til BMD
$0.20385
1 Sonic SVM(SONIC) til DKK
kr1.2944475
1 Sonic SVM(SONIC) til HNL
L5.3429085
1 Sonic SVM(SONIC) til MUR
9.242559
1 Sonic SVM(SONIC) til NAD
$3.5367975
1 Sonic SVM(SONIC) til NOK
kr2.026269
1 Sonic SVM(SONIC) til NZD
$0.346545
1 Sonic SVM(SONIC) til PAB
B/.0.20385
1 Sonic SVM(SONIC) til PGK
K0.852093
1 Sonic SVM(SONIC) til QAR
ر.ق0.7399755
1 Sonic SVM(SONIC) til RSD
дин.20.336076
1 Sonic SVM(SONIC) til UZS
soʻm2,516.6648295
1 Sonic SVM(SONIC) til ALL
L16.809471
1 Sonic SVM(SONIC) til ANG
ƒ0.3648915
1 Sonic SVM(SONIC) til AWG
ƒ0.36693
1 Sonic SVM(SONIC) til BBD
$0.4077
1 Sonic SVM(SONIC) til BAM
KM0.338391
1 Sonic SVM(SONIC) til BIF
Fr608.49225
1 Sonic SVM(SONIC) til BND
$0.260928
1 Sonic SVM(SONIC) til BSD
$0.20385
1 Sonic SVM(SONIC) til JMD
$32.6995785
1 Sonic SVM(SONIC) til KHR
818.673831
1 Sonic SVM(SONIC) til KMF
Fr85.2093
1 Sonic SVM(SONIC) til LAK
4,431.5216505
1 Sonic SVM(SONIC) til LKR
Rs61.660548
1 Sonic SVM(SONIC) til MDL
L3.363525
1 Sonic SVM(SONIC) til MGA
Ar901.9893645
1 Sonic SVM(SONIC) til MOP
P1.6328385
1 Sonic SVM(SONIC) til MVR
3.118905
1 Sonic SVM(SONIC) til MWK
MK353.9060235
1 Sonic SVM(SONIC) til MZN
MT13.026015
1 Sonic SVM(SONIC) til NPR
Rs28.726542
1 Sonic SVM(SONIC) til PYG
1,455.8967
1 Sonic SVM(SONIC) til RWF
Fr295.37865
1 Sonic SVM(SONIC) til SBD
$1.67157
1 Sonic SVM(SONIC) til SCR
3.102597
1 Sonic SVM(SONIC) til SRD
$7.7646465
1 Sonic SVM(SONIC) til SVC
$1.7836875
1 Sonic SVM(SONIC) til SZL
L3.5367975
1 Sonic SVM(SONIC) til TMT
m0.713475
1 Sonic SVM(SONIC) til TND
د.ت0.5932035
1 Sonic SVM(SONIC) til TTD
$1.3800645
1 Sonic SVM(SONIC) til UGX
Sh715.1058
1 Sonic SVM(SONIC) til XAF
Fr113.7483
1 Sonic SVM(SONIC) til XCD
$0.550395
1 Sonic SVM(SONIC) til XOF
Fr113.7483
1 Sonic SVM(SONIC) til XPF
Fr20.58885
1 Sonic SVM(SONIC) til BWP
P2.715282
1 Sonic SVM(SONIC) til BZD
$0.4097385
1 Sonic SVM(SONIC) til CVE
$19.117053
1 Sonic SVM(SONIC) til DJF
Fr36.2853
1 Sonic SVM(SONIC) til DOP
$12.642777
1 Sonic SVM(SONIC) til DZD
د.ج26.414883
1 Sonic SVM(SONIC) til FJD
$0.4586625
1 Sonic SVM(SONIC) til GNF
Fr1,772.47575
1 Sonic SVM(SONIC) til GTQ
Q1.561491
1 Sonic SVM(SONIC) til GYD
$42.6637665
1 Sonic SVM(SONIC) til ISK
kr24.66585

Sonic SVM Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Sonic SVM, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Sonic SVM nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Sonic SVM

Hvor mye er Sonic SVM (SONIC) verdt i dag?
Live SONIC prisen i USD er 0.20385 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SONIC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SONIC til USD er $ 0.20385. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Sonic SVM?
Markedsverdien for SONIC er $ 78.15M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SONIC?
Den sirkulerende forsyningen av SONIC er 383.35M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSONIC ?
SONIC oppnådde en ATH-pris på 1.2521740208546337 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SONIC?
SONIC så en ATL-pris på 0.155250981859847 USD.
Hva er handelsvolumet til SONIC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SONIC er $ 309.12K USD.
Vil SONIC gå høyere i år?
SONIC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SONIC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:55:38 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel.

SONIC-til-USD-kalkulator

Beløp

SONIC
SONIC
USD
USD

1 SONIC = 0.20385 USD

Handle SONIC

SONICUSDT
$0.20385
$0.20385$0.20385
+0.37%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker