Hva er Sonic SVM (SONIC)

Sonic is the first SVM network extension to launch on Solana, for games and applications. Powering Web3 TikTok App Layer - onboarding next billion users. Built with Sonic HyperGrid, a framework for orchestrating optimistic Solana rollups.

Sonic SVM (SONIC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Sonic SVM (SONIC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SONIC tokenets omfattende tokenomics nå!

Sonic SVM Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Sonic SVM, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Sonic SVM Hvor mye er Sonic SVM (SONIC) verdt i dag? Live SONIC prisen i USD er 0.20385 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende SONIC-til-USD-pris? $ 0.20385 . Sjekk ut Den nåværende prisen på SONIC til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Sonic SVM? Markedsverdien for SONIC er $ 78.15M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SONIC? Den sirkulerende forsyningen av SONIC er 383.35M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSONIC ? SONIC oppnådde en ATH-pris på 1.2521740208546337 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SONIC? SONIC så en ATL-pris på 0.155250981859847 USD . Hva er handelsvolumet til SONIC? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SONIC er $ 309.12K USD . Vil SONIC gå høyere i år? SONIC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SONIC prisprognosen for en mer grundig analyse.

Sonic SVM (SONIC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

