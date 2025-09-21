Sonic SVM (SONIC)-prisforutsigelse (USD)

Få Sonic SVM prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye SONIC vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Gjeldende Sonic SVM prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.20245$ 0.20245 $ 0.20245 Prisendring (24 t) 0.00% Markedsverdi $ 77.57M$ 77.57M $ 77.57M Opplagsforsyning 383.35M 383.35M 383.35M Volum (24 timer) $ 135.29K$ 135.29K $ 135.29K Volum (24 timer) -- Den siste SONIC-prisen er $ 0.20245. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på $ 135.29K. Videre har SONIC en sirkulerende forsyning på 383.35M og total markedsverdi på $ 77.57M. Se SONIC livepris

Sonic SVM Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Sonic SVM direktepris, er gjeldende pris for Sonic SVM 0.20235USD. Den sirkulerende forsyningen av Sonic SVM(SONIC) er 0.00 SONIC , som gir den en markedsverdi på $77.57M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.00% $ 0.000109 $ 0.2033 $ 0.20004

7 dager -0.08% $ -0.019910 $ 0.24644 $ 0.19609

30 dager 0.02% $ 0.004110 $ 0.24644 $ 0.18651 24-timers ytelse De siste 24 timene har Sonic SVM vist en prisbevegelse på $0.000109 , noe som gjenspeiler en 0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Sonic SVM handlet på en topp på $0.24644 og en bunn på $0.19609 . Det så en prisendring på -0.08% . Denne nylige trenden viser potensialet til SONIC for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Sonic SVM opplevd en 0.02% endring, som gjenspeiler omtrent $0.004110 av dens verdi. Dette indikerer at SONIC kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Sonic SVM prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full SONIC prishistorikk

Hvordan fungerer Sonic SVM (SONIC) prisforutsigelsesmodul? Sonic SVM-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for SONIC basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Sonic SVM det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for SONIC, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Sonic SVM. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til SONIC. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til SONIC for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Sonic SVM.

Hvorfor er SONIC-prisforutsigelse viktig?

SONIC-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

