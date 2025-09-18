Hva er Soldex (SOLX)

The soldex.ai protocol will power the new wave of flexible financial markets by serving as a foundation layer for settlement, market making, custody and liquidity. New wave of market makers will have their own unique algorithms. Users will be able to customize their trading strategy and adjust their desired risk exposure, while keeping custody of their funds. In addition to exchanges, businesses such as OTC desks and market makers can simplify complex settlement workflows, which often involve manual procedures that are slow and prone to error without the fear of losing their funds.

Folk spør også: Andre spørsmål om Soldex Hvor mye er Soldex (SOLX) verdt i dag? Live SOLX prisen i USD er 0.00008133 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende SOLX-til-USD-pris? $ 0.00008133 . Sjekk ut Den nåværende prisen på SOLX til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Soldex? Markedsverdien for SOLX er $ 34.19K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SOLX? Den sirkulerende forsyningen av SOLX er 420.41M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSOLX ? SOLX oppnådde en ATH-pris på 0.10897951246649494 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SOLX? SOLX så en ATL-pris på 0.000026885078873052 USD . Hva er handelsvolumet til SOLX? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SOLX er $ 43.23K USD . Vil SOLX gå høyere i år? SOLX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SOLX prisprognosen for en mer grundig analyse.

Soldex (SOLX) Viktige bransjeoppdateringer

