Soldex (SOLX) Informasjon The soldex.ai protocol will power the new wave of flexible financial markets by serving as a foundation layer for settlement, market making, custody and liquidity. New wave of market makers will have their own unique algorithms. Users will be able to customize their trading strategy and adjust their desired risk exposure, while keeping custody of their funds. In addition to exchanges, businesses such as OTC desks and market makers can simplify complex settlement workflows, which often involve manual procedures that are slow and prone to error without the fear of losing their funds. Offisiell nettside: https://soldex.ai/ Teknisk dokument: https://soldexai.gitbook.io/soldex-whitepaper/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/CH74tuRLTYcxG7qNJCsV9rghfLXJCQJbsu7i52a8F1Gn Kjøp SOLX nå!

Soldex (SOLX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Soldex (SOLX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 34.42K $ 34.42K $ 34.42K Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 420.41M $ 420.41M $ 420.41M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 40.94K $ 40.94K $ 40.94K All-time high: $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 All-Time Low: $ 0.000026885078873052 $ 0.000026885078873052 $ 0.000026885078873052 Nåværende pris: $ 0.00008187 $ 0.00008187 $ 0.00008187 Lær mer om Soldex (SOLX) pris

Soldex (SOLX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Soldex (SOLX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SOLX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SOLX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SOLXs tokenomics, kan du utforske SOLX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SOLX Interessert i å legge til Soldex (SOLX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SOLX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SOLX på MEXC nå!

Soldex (SOLX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SOLX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SOLX nå!

SOLX prisforutsigelse Vil du vite hvor SOLX kan være på vei? Vår SOLX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SOLX tokenets prisforutsigelse nå!

