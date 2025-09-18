Dagens Solana Name Service livepris er 0.0031407 USD. Spor prisoppdateringer for SNS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SNS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Solana Name Service livepris er 0.0031407 USD. Spor prisoppdateringer for SNS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SNS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Solana Name Service Logo

Solana Name Service Pris(SNS)

1 SNS til USD livepris:

$0.0031408
-4.16%1D
USD
Solana Name Service (SNS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:42:18 (UTC+8)

Solana Name Service (SNS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00275
24 timer lav
$ 0.0035
24 timer høy

$ 0.00275
$ 0.0035
$ 0.008160351736796896
$ 0.00074022388202911
+0.05%

-4.16%

+23.66%

+23.66%

Solana Name Service (SNS) sanntidsprisen er $ 0.0031407. I løpet av de siste 24 timene har SNS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00275 og et toppnivå på $ 0.0035, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SNS er $ 0.008160351736796896, mens den rekordlave prisen er $ 0.00074022388202911.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SNS endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, -4.16% over 24 timer og +23.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Solana Name Service (SNS) Markedsinformasjon

No.1030

$ 14.13M
$ 59.33K
$ 31.41M
4.50B
10,000,000,000
10,000,000,000
45.00%

SOL

Nåværende markedsverdi på Solana Name Service er $ 14.13M, med et 24-timers handelsvolum på $ 59.33K. Den sirkulerende forsyningen på SNS er 4.50B, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 31.41M.

Solana Name Service (SNS) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Solana Name Service for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000136329-4.16%
30 dager$ +0.0010757+52.09%
60 dager$ +0.0011867+60.73%
90 dager$ +0.0010617+51.06%
Solana Name Service Prisendring i dag

I dag registrerte SNS en endring på $ -0.000136329 (-4.16%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Solana Name Service 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0010757 (+52.09%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Solana Name Service 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SNS en endring på $ +0.0011867 (+60.73%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Solana Name Service 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0010617+51.06% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Solana Name Service (SNS)?

Sjekk ut Solana Name Service Prishistorikk-siden nå.

Hva er Solana Name Service (SNS)

Solana Name Service (SNS) is a decentralized naming protocol on the Solana blockchain, designed to simplify and enhance user interactions in the Web3 ecosystem. By mapping complex blockchain addresses to human-readable names like “yourname.sol,” SNS aims to make blockchain technology more accessible to a broader audience.

Solana Name Service er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Solana Name Service investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SNS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Solana Name Service på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Solana Name Service kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Solana Name Service Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Solana Name Service (SNS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Solana Name Service (SNS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Solana Name Service.

Sjekk Solana Name Serviceprisprognosen nå!

Solana Name Service (SNS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Solana Name Service (SNS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SNS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Solana Name Service (SNS)

Leter du etter hvordan du kjøperSolana Name Service? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Solana Name Service på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SNS til lokale valutaer

1 Solana Name Service(SNS) til VND
82.6475205
1 Solana Name Service(SNS) til AUD
A$0.004742457
1 Solana Name Service(SNS) til GBP
0.002324118
1 Solana Name Service(SNS) til EUR
0.002669595
1 Solana Name Service(SNS) til USD
$0.0031407
1 Solana Name Service(SNS) til MYR
RM0.01319094
1 Solana Name Service(SNS) til TRY
0.129962166
1 Solana Name Service(SNS) til JPY
¥0.4616829
1 Solana Name Service(SNS) til ARS
ARS$4.632281244
1 Solana Name Service(SNS) til RUB
0.26224845
1 Solana Name Service(SNS) til INR
0.276632856
1 Solana Name Service(SNS) til IDR
Rp52.344979062
1 Solana Name Service(SNS) til KRW
4.39258302
1 Solana Name Service(SNS) til PHP
0.178988493
1 Solana Name Service(SNS) til EGP
￡E.0.151256112
1 Solana Name Service(SNS) til BRL
R$0.016708524
1 Solana Name Service(SNS) til CAD
C$0.004302759
1 Solana Name Service(SNS) til BDT
0.382348818
1 Solana Name Service(SNS) til NGN
4.694592732
1 Solana Name Service(SNS) til COP
$12.268359375
1 Solana Name Service(SNS) til ZAR
R.0.054459738
1 Solana Name Service(SNS) til UAH
0.129773724
1 Solana Name Service(SNS) til TZS
T.Sh.7.773986268
1 Solana Name Service(SNS) til VES
Bs0.5119341
1 Solana Name Service(SNS) til CLP
$2.9993685
1 Solana Name Service(SNS) til PKR
Rs0.891456288
1 Solana Name Service(SNS) til KZT
1.700406387
1 Solana Name Service(SNS) til THB
฿0.09987426
1 Solana Name Service(SNS) til TWD
NT$0.094943361
1 Solana Name Service(SNS) til AED
د.إ0.011526369
1 Solana Name Service(SNS) til CHF
Fr0.002481153
1 Solana Name Service(SNS) til HKD
HK$0.024403239
1 Solana Name Service(SNS) til AMD
֏1.20194589
1 Solana Name Service(SNS) til MAD
.د.م0.028329114
1 Solana Name Service(SNS) til MXN
$0.057820287
1 Solana Name Service(SNS) til SAR
ريال0.011777625
1 Solana Name Service(SNS) til ETB
Br0.450910299
1 Solana Name Service(SNS) til KES
KSh0.405715626
1 Solana Name Service(SNS) til JOD
د.أ0.0022267563
1 Solana Name Service(SNS) til PLN
0.011369334
1 Solana Name Service(SNS) til RON
лв0.013567824
1 Solana Name Service(SNS) til SEK
kr0.029553987
1 Solana Name Service(SNS) til BGN
лв0.005213562
1 Solana Name Service(SNS) til HUF
Ft1.043748831
1 Solana Name Service(SNS) til CZK
0.064949676
1 Solana Name Service(SNS) til KWD
د.ك0.0009579135
1 Solana Name Service(SNS) til ILS
0.010458531
1 Solana Name Service(SNS) til BOB
Bs0.021702237
1 Solana Name Service(SNS) til AZN
0.00533919
1 Solana Name Service(SNS) til TJS
SM0.029396952
1 Solana Name Service(SNS) til GEL
0.00847989
1 Solana Name Service(SNS) til AOA
Kz2.862967899
1 Solana Name Service(SNS) til BHD
.د.ب0.0011840439
1 Solana Name Service(SNS) til BMD
$0.0031407
1 Solana Name Service(SNS) til DKK
kr0.019943445
1 Solana Name Service(SNS) til HNL
L0.082317747
1 Solana Name Service(SNS) til MUR
0.142399338
1 Solana Name Service(SNS) til NAD
$0.054491145
1 Solana Name Service(SNS) til NOK
kr0.031218558
1 Solana Name Service(SNS) til NZD
$0.00533919
1 Solana Name Service(SNS) til PAB
B/.0.0031407
1 Solana Name Service(SNS) til PGK
K0.013128126
1 Solana Name Service(SNS) til QAR
ر.ق0.011400741
1 Solana Name Service(SNS) til RSD
дин.0.313316232
1 Solana Name Service(SNS) til UZS
soʻm38.774045769
1 Solana Name Service(SNS) til ALL
L0.258982122
1 Solana Name Service(SNS) til ANG
ƒ0.005621853
1 Solana Name Service(SNS) til AWG
ƒ0.00565326
1 Solana Name Service(SNS) til BBD
$0.0062814
1 Solana Name Service(SNS) til BAM
KM0.005213562
1 Solana Name Service(SNS) til BIF
Fr9.3749895
1 Solana Name Service(SNS) til BND
$0.004020096
1 Solana Name Service(SNS) til BSD
$0.0031407
1 Solana Name Service(SNS) til JMD
$0.503799687
1 Solana Name Service(SNS) til KHR
12.613239642
1 Solana Name Service(SNS) til KMF
Fr1.3128126
1 Solana Name Service(SNS) til LAK
68.276085591
1 Solana Name Service(SNS) til LKR
Rs0.949998936
1 Solana Name Service(SNS) til MDL
L0.05182155
1 Solana Name Service(SNS) til MGA
Ar13.896875139
1 Solana Name Service(SNS) til MOP
P0.025157007
1 Solana Name Service(SNS) til MVR
0.04805271
1 Solana Name Service(SNS) til MWK
MK5.452600677
1 Solana Name Service(SNS) til MZN
MT0.20069073
1 Solana Name Service(SNS) til NPR
Rs0.442587444
1 Solana Name Service(SNS) til PYG
22.4308794
1 Solana Name Service(SNS) til RWF
Fr4.5508743
1 Solana Name Service(SNS) til SBD
$0.02575374
1 Solana Name Service(SNS) til SCR
0.045006231
1 Solana Name Service(SNS) til SRD
$0.119629263
1 Solana Name Service(SNS) til SVC
$0.027481125
1 Solana Name Service(SNS) til SZL
L0.054491145
1 Solana Name Service(SNS) til TMT
m0.01099245
1 Solana Name Service(SNS) til TND
د.ت0.009139437
1 Solana Name Service(SNS) til TTD
$0.021262539
1 Solana Name Service(SNS) til UGX
Sh11.0175756
1 Solana Name Service(SNS) til XAF
Fr1.7525106
1 Solana Name Service(SNS) til XCD
$0.00847989
1 Solana Name Service(SNS) til XOF
Fr1.7525106
1 Solana Name Service(SNS) til XPF
Fr0.3172107
1 Solana Name Service(SNS) til BWP
P0.041834124
1 Solana Name Service(SNS) til BZD
$0.006312807
1 Solana Name Service(SNS) til CVE
$0.294534846
1 Solana Name Service(SNS) til DJF
Fr0.5559039
1 Solana Name Service(SNS) til DOP
$0.194786214
1 Solana Name Service(SNS) til DZD
د.ج0.406909092
1 Solana Name Service(SNS) til FJD
$0.007066575
1 Solana Name Service(SNS) til GNF
Fr27.3083865
1 Solana Name Service(SNS) til GTQ
Q0.024057762
1 Solana Name Service(SNS) til GYD
$0.657317103
1 Solana Name Service(SNS) til ISK
kr0.3800247

Solana Name Service Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Solana Name Service, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Solana Name Service nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Solana Name Service

Hvor mye er Solana Name Service (SNS) verdt i dag?
Live SNS prisen i USD er 0.0031407 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SNS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SNS til USD er $ 0.0031407. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Solana Name Service?
Markedsverdien for SNS er $ 14.13M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SNS?
Den sirkulerende forsyningen av SNS er 4.50B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSNS ?
SNS oppnådde en ATH-pris på 0.008160351736796896 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SNS?
SNS så en ATL-pris på 0.00074022388202911 USD.
Hva er handelsvolumet til SNS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SNS er $ 59.33K USD.
Vil SNS gå høyere i år?
SNS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SNS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:42:18 (UTC+8)

Solana Name Service (SNS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

