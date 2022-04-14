Solana Name Service (SNS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Solana Name Service (SNS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Solana Name Service (SNS) Informasjon Solana Name Service (SNS) is a decentralized naming protocol on the Solana blockchain, designed to simplify and enhance user interactions in the Web3 ecosystem. By mapping complex blockchain addresses to human-readable names like “yourname.sol,” SNS aims to make blockchain technology more accessible to a broader audience. Offisiell nettside: https://www.sns.id Teknisk dokument: https://docs.sns.id/collection/tokenomics/sns-token Blokkutforsker: https://solscan.io/token/SNS8DJbHc34nKySHVhLGMUUE72ho6igvJaxtq9T3cX3 Kjøp SNS nå!

Solana Name Service (SNS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Solana Name Service (SNS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.54M $ 13.54M $ 13.54M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 4.50B $ 4.50B $ 4.50B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 30.09M $ 30.09M $ 30.09M All-time high: $ 0.008 $ 0.008 $ 0.008 All-Time Low: $ 0.00074022388202911 $ 0.00074022388202911 $ 0.00074022388202911 Nåværende pris: $ 0.0030088 $ 0.0030088 $ 0.0030088 Lær mer om Solana Name Service (SNS) pris

Solana Name Service (SNS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Solana Name Service (SNS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SNS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SNS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SNSs tokenomics, kan du utforske SNS tokenets livepris!

