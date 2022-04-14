SNPIT (SNPT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SNPIT (SNPT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SNPIT (SNPT) Informasjon SNPIT (Snap-it) is a P2E GameFi/DePIN project where you can use camera NFTs to take photos, build a photo database network and participate in battles to earn rewards. Offisiell nettside: https://lp.snpit.xyz/ Teknisk dokument: https://wp.snpit.xyz/ , https://bobg.gitbook.io/snpt-en Blokkutforsker: https://polygonscan.com/token/0x22737f5bbb7c5b5ba407b0c1c9a9cdf66cf25d7d Kjøp SNPT nå!

SNPIT (SNPT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SNPIT (SNPT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.60M $ 8.60M $ 8.60M All-time high: $ 0.10749 $ 0.10749 $ 0.10749 All-Time Low: $ 0.003674454356925423 $ 0.003674454356925423 $ 0.003674454356925423 Nåværende pris: $ 0.0086 $ 0.0086 $ 0.0086 Lær mer om SNPIT (SNPT) pris

SNPIT (SNPT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SNPIT (SNPT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SNPT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SNPT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SNPTs tokenomics, kan du utforske SNPT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SNPT Interessert i å legge til SNPIT (SNPT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SNPT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SNPT på MEXC nå!

SNPIT (SNPT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SNPT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SNPT nå!

SNPT prisforutsigelse Vil du vite hvor SNPT kan være på vei? Vår SNPT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SNPT tokenets prisforutsigelse nå!

