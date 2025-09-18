Hva er SNPIT (SNPT)

SNPIT (Snap-it) is a P2E GameFi/DePIN project where you can use camera NFTs to take photos, build a photo database network and participate in battles to earn rewards.

SNPIT er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere SNPIT investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



SNPIT (SNPT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SNPIT (SNPT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SNPT tokenets omfattende tokenomics nå!

SNPIT Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av SNPIT, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om SNPIT Hvor mye er SNPIT (SNPT) verdt i dag? Live SNPT prisen i USD er 0.0084 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende SNPT-til-USD-pris? $ 0.0084 . Sjekk ut Den nåværende prisen på SNPT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for SNPIT? Markedsverdien for SNPT er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SNPT? Den sirkulerende forsyningen av SNPT er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSNPT ? SNPT oppnådde en ATH-pris på 0.01907953974679355 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SNPT? SNPT så en ATL-pris på 0.003674454356925423 USD . Hva er handelsvolumet til SNPT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SNPT er $ 3.95K USD . Vil SNPT gå høyere i år? SNPT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SNPT prisprognosen for en mer grundig analyse.

SNPIT (SNPT) Viktige bransjeoppdateringer

