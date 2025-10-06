Snowflake pris i dag

Sanntids Snowflake (SNOWON) pris i dag er $ 233.25, med en 0.96% endring de siste 24 timene. Nåværende SNOWON til USD konverteringssats er $ 233.25 per SNOWON.

Snowflake rangerer for tiden som #2165 etter markedsverdi på $ 768.78K, med en sirkulerende forsyning på 3.30K SNOWON. I løpet av de siste 24 timene SNOWON har den blitt handlet mellom $ 232.94(laveste) og $ 236.78 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 584.2352232899101, mens tidenes laveste notering var $ 214.69891424490774.

Kortsiktig har SNOWON beveget seg +0.09% i løpet av den siste timen og -9.14% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 55.56K.

Snowflake (SNOWON) Markedsinformasjon

Rangering No.2165 Markedsverdi $ 768.78K$ 768.78K $ 768.78K Volum (24 timer) $ 55.56K$ 55.56K $ 55.56K Fullt utvannet markedsverdi $ 768.78K$ 768.78K $ 768.78K Opplagsforsyning 3.30K 3.30K 3.30K Total forsyning 3,295.92960881 3,295.92960881 3,295.92960881 Offentlig blokkjede ETH

