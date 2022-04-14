StarryNift (SNIFT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i StarryNift (SNIFT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

StarryNift (SNIFT) Informasjon StarryNift is a premier AI-powered co-creation platform that transforms virtual experiences with AI SDK infrastructure. Users can play games, create content, engage in social interactions, develop DIDs, and earn rewards immersively. Our mission is to push the boundaries of AI infrastructure, redefine interactive experiences, and foster a sense of shared value appreciation with the token economy. Offisiell nettside: https://starrynift.art/ Teknisk dokument: https://cdn.starrynift.art/StarryNift-WhitePaper.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x5c4625ac040486ce7a9054924b8cd3e4ba8480a6 Kjøp SNIFT nå!

StarryNift (SNIFT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for StarryNift (SNIFT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 169.28M $ 169.28M $ 169.28M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.88M $ 6.88M $ 6.88M All-time high: $ 0.12637 $ 0.12637 $ 0.12637 All-Time Low: $ 0.005813389094650883 $ 0.005813389094650883 $ 0.005813389094650883 Nåværende pris: $ 0.00688 $ 0.00688 $ 0.00688 Lær mer om StarryNift (SNIFT) pris

StarryNift (SNIFT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak StarryNift (SNIFT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SNIFT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SNIFT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SNIFTs tokenomics, kan du utforske SNIFT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SNIFT Interessert i å legge til StarryNift (SNIFT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SNIFT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SNIFT på MEXC nå!

StarryNift (SNIFT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SNIFT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SNIFT nå!

SNIFT prisforutsigelse Vil du vite hvor SNIFT kan være på vei? Vår SNIFT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SNIFT tokenets prisforutsigelse nå!

