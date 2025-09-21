StarryNift (SNIFT)-prisforutsigelse (USD)

Få StarryNift prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye SNIFT vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp SNIFT

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på StarryNift % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.00674 $0.00674 $0.00674 +0.14% USD Faktisk Prediksjon StarryNift-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) StarryNift (SNIFT) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan StarryNift potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.00674 i 2025. StarryNift (SNIFT) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan StarryNift potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.007077 i 2026. StarryNift (SNIFT) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SNIFT for 2027 $ 0.007430 med en 10.25% vekstrate. StarryNift (SNIFT) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SNIFT for 2028 $ 0.007802 med en 15.76% vekstrate. StarryNift (SNIFT) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SNIFT for 2029 $ 0.008192 med en 21.55% vekstrate. StarryNift (SNIFT) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SNIFT for 2030 $ 0.008602 med en 27.63% vekstrate. StarryNift (SNIFT) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på StarryNift potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.014011. StarryNift (SNIFT) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på StarryNift potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.022824. År Pris Vekst 2025 $ 0.00674 0.00%

2026 $ 0.007077 5.00%

2027 $ 0.007430 10.25%

2028 $ 0.007802 15.76%

2029 $ 0.008192 21.55%

2030 $ 0.008602 27.63%

2031 $ 0.009032 34.01%

2032 $ 0.009483 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.009958 47.75%

2034 $ 0.010455 55.13%

2035 $ 0.010978 62.89%

2036 $ 0.011527 71.03%

2037 $ 0.012104 79.59%

2038 $ 0.012709 88.56%

2039 $ 0.013344 97.99%

2040 $ 0.014011 107.89% Vis mer Kortsiktig StarryNift-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.00674 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.006740 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.006746 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.006767 0.41% StarryNift (SNIFT) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for SNIFT September 21, 2025(I dag) er $0.00674 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. StarryNift (SNIFT) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for SNIFT, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.006740 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. StarryNift (SNIFT) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for SNIFT, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.006746 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. StarryNift (SNIFT) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for SNIFT $0.006767 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende StarryNift prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.00674$ 0.00674 $ 0.00674 Prisendring (24 t) +0.14% Markedsverdi $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Opplagsforsyning 169.28M 169.28M 169.28M Volum (24 timer) $ 5.13K$ 5.13K $ 5.13K Volum (24 timer) -- Den siste SNIFT-prisen er $ 0.00674. Den har en 24-timers endring på +0.14%, med et 24-timers handelsvolum på $ 5.13K. Videre har SNIFT en sirkulerende forsyning på 169.28M og total markedsverdi på $ 1.14M. Se SNIFT livepris

Hvordan kjøpe StarryNift (SNIFT) Prøver du å kjøpe SNIFT? Du kan nå kjøpe SNIFT via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper StarryNift og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper SNIFT nå

StarryNift Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for StarryNift direktepris, er gjeldende pris for StarryNift 0.00674USD. Den sirkulerende forsyningen av StarryNift(SNIFT) er 0.00 SNIFT , som gir den en markedsverdi på $1.14M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.04% $ 0.000280 $ 0.00779 $ 0.00639

7 dager 0.02% $ 0.000110 $ 0.00779 $ 0.00553

30 dager -0.08% $ -0.000629 $ 0.00852 $ 0.00553 24-timers ytelse De siste 24 timene har StarryNift vist en prisbevegelse på $0.000280 , noe som gjenspeiler en 0.04% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har StarryNift handlet på en topp på $0.00779 og en bunn på $0.00553 . Det så en prisendring på 0.02% . Denne nylige trenden viser potensialet til SNIFT for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har StarryNift opplevd en -0.08% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000629 av dens verdi. Dette indikerer at SNIFT kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette StarryNift prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full SNIFT prishistorikk

Hvordan fungerer StarryNift (SNIFT) prisforutsigelsesmodul? StarryNift-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for SNIFT basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for StarryNift det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for SNIFT, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til StarryNift. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til SNIFT. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til SNIFT for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til StarryNift.

Hvorfor er SNIFT-prisforutsigelse viktig?

SNIFT-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i SNIFT nå? I følge dine forutsigelser vil SNIFT oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for SNIFT neste måned? I følge StarryNift (SNIFT)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte SNIFT-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 SNIFT koste i 2026? Prisen på 1 StarryNift (SNIFT) i dag er $0.00674 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SNIFT øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på SNIFT i 2027? StarryNift (SNIFT) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SNIFT innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for SNIFT i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil StarryNift (SNIFT) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for SNIFT i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil StarryNift (SNIFT) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 SNIFT koste i 2030? Prisen på 1 StarryNift (SNIFT) i dag er $0.00674 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SNIFT øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for SNIFT i 2040? StarryNift (SNIFT) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SNIFT innen 2040. Registrer deg nå