Smell Token (SML) tokenomics

Smell Token (SML) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Smell Token (SML), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Smell Token (SML) Informasjon

Smell Token (SML), a unique token for participating in fragrance industry's digital transformation. Token holders access various businesses & games on innovative Smell Mafia platform, expanding industry potential through digital scent data.

Offisiell nettside:
https://www.smelltoken.com/
Teknisk dokument:
https://www.smelltoken.com/whitepaper
Blokkutforsker:
https://polygonscan.com/address/0xfCB54Da3F4193435184F3F647467e12b50754575

Smell Token (SML) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Smell Token (SML), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Total forsyning:
$ 12.00B
$ 12.00B$ 12.00B
Sirkulerende forsyning:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 2.55M
$ 2.55M$ 2.55M
All-time high:
$ 0.027
$ 0.027$ 0.027
All-Time Low:
$ 0.000012748255874351
$ 0.000012748255874351$ 0.000012748255874351
Nåværende pris:
$ 0.0002124
$ 0.0002124$ 0.0002124

Smell Token (SML) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Smell Token (SML) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet SML tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange SML tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår SMLs tokenomics, kan du utforske SML tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SML

Interessert i å legge til Smell Token (SML) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SML, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

Smell Token (SML) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til SML hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

SML prisforutsigelse

Vil du vite hvor SML kan være på vei? Vår SML prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.

Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder
Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er
#1 likviditet i bransjen
Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt
100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital
Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT
mc_how_why_title
Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.