Smell Token (SML)-prisforutsigelse (USD)

Få Smell Token prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye SML vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Smell Token % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.000213 $0.000213 $0.000213 -0.37% USD Faktisk Prediksjon Smell Token-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Smell Token (SML) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Smell Token potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000213 i 2025. Smell Token (SML) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Smell Token potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000223 i 2026. Smell Token (SML) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SML for 2027 $ 0.000234 med en 10.25% vekstrate. Smell Token (SML) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SML for 2028 $ 0.000246 med en 15.76% vekstrate. Smell Token (SML) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SML for 2029 $ 0.000258 med en 21.55% vekstrate. Smell Token (SML) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SML for 2030 $ 0.000271 med en 27.63% vekstrate. Smell Token (SML) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Smell Token potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000442. Smell Token (SML) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Smell Token potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000721. År Pris Vekst 2025 $ 0.000213 0.00%

Gjeldende Smell Token prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.000213$ 0.000213 $ 0.000213 Prisendring (24 t) -0.37% Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Volum (24 timer) $ 73.33K$ 73.33K $ 73.33K Volum (24 timer) -- Den siste SML-prisen er $ 0.000213. Den har en 24-timers endring på -0.37%, med et 24-timers handelsvolum på $ 73.33K. Videre har SML en sirkulerende forsyning på 0.00 og total markedsverdi på $ 0.00. Se SML livepris

Hvordan kjøpe Smell Token (SML) Prøver du å kjøpe SML? Du kan nå kjøpe SML via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Smell Token og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper SML nå

Smell Token Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Smell Token direktepris, er gjeldende pris for Smell Token 0.000213USD. Den sirkulerende forsyningen av Smell Token(SML) er 0.00 SML , som gir den en markedsverdi på $0.00 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.00% $ 0.000000 $ 0.000214 $ 0.000211

7 dager -0.00% $ -0.000000 $ 0.000218 $ 0.000209

30 dager 0.02% $ 0.000003 $ 0.000219 $ 0.000197 24-timers ytelse De siste 24 timene har Smell Token vist en prisbevegelse på $0.000000 , noe som gjenspeiler en 0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Smell Token handlet på en topp på $0.000218 og en bunn på $0.000209 . Det så en prisendring på -0.00% . Denne nylige trenden viser potensialet til SML for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Smell Token opplevd en 0.02% endring, som gjenspeiler omtrent $0.000003 av dens verdi. Dette indikerer at SML kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Smell Token prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full SML prishistorikk

Hvordan fungerer Smell Token (SML) prisforutsigelsesmodul? Smell Token-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for SML basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Smell Token det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for SML, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Smell Token. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til SML. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til SML for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Smell Token.

Hvorfor er SML-prisforutsigelse viktig?

SML-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i SML nå? I følge dine forutsigelser vil SML oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for SML neste måned? I følge Smell Token (SML)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte SML-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 SML koste i 2026? Prisen på 1 Smell Token (SML) i dag er $0.000213 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SML øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på SML i 2027? Smell Token (SML) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SML innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for SML i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Smell Token (SML) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for SML i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Smell Token (SML) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 SML koste i 2030? Prisen på 1 Smell Token (SML) i dag er $0.000213 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SML øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for SML i 2040? Smell Token (SML) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SML innen 2040.