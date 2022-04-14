Slingshot (SLING) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Slingshot (SLING), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Slingshot (SLING) Informasjon Slingshot, the Roblox + AI game launcher. Slingshot is a revolutionary gaming platform where you can co-own the next billion dollar game. For the first time, gamers can join forces with creators and influencers to shape the direction of their favorite games and reap the rewards of their success. By co-owning games through the innovative $SLING token model, you'll have a real stake in the games’ success. Slingshot isn’t just launching games, but launching real IP. Offisiell nettside: https://slingshotdao.com/ Teknisk dokument: https://docs.slingshotdao.com/slingshot-dao Blokkutforsker: https://arbiscan.io/token/0x5F8a7c646511A790C53F171891E5d469cA884EdE Kjøp SLING nå!

Slingshot (SLING) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Slingshot (SLING), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 66.03K $ 66.03K $ 66.03K Total forsyning: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Sirkulerende forsyning: $ 186.47M $ 186.47M $ 186.47M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.77M $ 1.77M $ 1.77M All-time high: $ 0.07452 $ 0.07452 $ 0.07452 All-Time Low: $ 0.000337810308062159 $ 0.000337810308062159 $ 0.000337810308062159 Nåværende pris: $ 0.0003541 $ 0.0003541 $ 0.0003541 Lær mer om Slingshot (SLING) pris

Slingshot (SLING) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Slingshot (SLING) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SLING tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SLING tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SLINGs tokenomics, kan du utforske SLING tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SLING Interessert i å legge til Slingshot (SLING) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SLING, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SLING på MEXC nå!

Slingshot (SLING) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SLING hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SLING nå!

SLING prisforutsigelse Vil du vite hvor SLING kan være på vei? Vår SLING prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SLING tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!