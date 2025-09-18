Hva er Slingshot (SLING)

Slingshot, the Roblox + AI game launcher. Slingshot is a revolutionary gaming platform where you can co-own the next billion dollar game. For the first time, gamers can join forces with creators and influencers to shape the direction of their favorite games and reap the rewards of their success. By co-owning games through the innovative $SLING token model, you'll have a real stake in the games’ success. Slingshot isn’t just launching games, but launching real IP.

Slingshot er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Slingshot investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk SLING Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Slingshot på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Slingshot kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Slingshot Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Slingshot (SLING) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Slingshot (SLING) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Slingshot.

Sjekk Slingshotprisprognosen nå!

Slingshot (SLING) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Slingshot (SLING) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SLING tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Slingshot (SLING)

Leter du etter hvordan du kjøperSlingshot? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Slingshot på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SLING til lokale valutaer

Prøv konverting

Slingshot Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Slingshot, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Slingshot Hvor mye er Slingshot (SLING) verdt i dag? Live SLING prisen i USD er 0.0003643 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende SLING-til-USD-pris? $ 0.0003643 . Sjekk ut Den nåværende prisen på SLING til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Slingshot? Markedsverdien for SLING er $ 67.93K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SLING? Den sirkulerende forsyningen av SLING er 186.47M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSLING ? SLING oppnådde en ATH-pris på 0.02871671040523046 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SLING? SLING så en ATL-pris på 0.000337810308062159 USD . Hva er handelsvolumet til SLING? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SLING er $ 55.37K USD . Vil SLING gå høyere i år? SLING kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SLING prisprognosen for en mer grundig analyse.

Slingshot (SLING) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?