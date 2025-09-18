Dagens SLERF livepris er 0.09416 USD. Spor prisoppdateringer for SLERF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SLERF pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SLERF livepris er 0.09416 USD. Spor prisoppdateringer for SLERF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SLERF pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 SLERF til USD livepris:

$0.09416
$0.09416$0.09416
+0.22%1D
USD
SLERF (SLERF) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:54:10 (UTC+8)

SLERF (SLERF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.09299
$ 0.09299$ 0.09299
24 timer lav
$ 0.1035
$ 0.1035$ 0.1035
24 timer høy

$ 0.09299
$ 0.09299$ 0.09299

$ 0.1035
$ 0.1035$ 0.1035

$ 1.37172528094177
$ 1.37172528094177$ 1.37172528094177

$ 0.045329984601791475
$ 0.045329984601791475$ 0.045329984601791475

+0.17%

+0.22%

-1.40%

-1.40%

SLERF (SLERF) sanntidsprisen er $ 0.09416. I løpet av de siste 24 timene har SLERF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.09299 og et toppnivå på $ 0.1035, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SLERF er $ 1.37172528094177, mens den rekordlave prisen er $ 0.045329984601791475.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SLERF endret seg med +0.17% i løpet av den siste timen, +0.22% over 24 timer og -1.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SLERF (SLERF) Markedsinformasjon

No.600

$ 47.08M
$ 47.08M$ 47.08M

$ 66.16K
$ 66.16K$ 66.16K

$ 47.08M
$ 47.08M$ 47.08M

500.00M
500.00M 500.00M

499,997,750
499,997,750 499,997,750

499,997,750
499,997,750 499,997,750

100.00%

SOL

Nåværende markedsverdi på SLERF er $ 47.08M, med et 24-timers handelsvolum på $ 66.16K. Den sirkulerende forsyningen på SLERF er 500.00M, med en total tilgang på 499997750. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 47.08M.

SLERF (SLERF) Prishistorikk USD

Spor prisendringene SLERF for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0002067+0.22%
30 dager$ +0.01935+25.86%
60 dager$ +0.00569+6.43%
90 dager$ +0.03032+47.49%
SLERF Prisendring i dag

I dag registrerte SLERF en endring på $ +0.0002067 (+0.22%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

SLERF 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.01935 (+25.86%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

SLERF 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SLERF en endring på $ +0.00569 (+6.43%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

SLERF 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.03032+47.49% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for SLERF (SLERF)?

Sjekk ut SLERF Prishistorikk-siden nå.

Hva er SLERF (SLERF)

SLERF is a meme coin on Solana Chain

SLERF er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere SLERF investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SLERF Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om SLERF på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din SLERF kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

SLERF Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SLERF (SLERF) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SLERF (SLERF) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SLERF.

Sjekk SLERFprisprognosen nå!

SLERF (SLERF) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SLERF (SLERF) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SLERF tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe SLERF (SLERF)

Leter du etter hvordan du kjøperSLERF? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe SLERF på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SLERF til lokale valutaer

1 SLERF(SLERF) til VND
2,477.8204
1 SLERF(SLERF) til AUD
A$0.1421816
1 SLERF(SLERF) til GBP
0.0696784
1 SLERF(SLERF) til EUR
0.080036
1 SLERF(SLERF) til USD
$0.09416
1 SLERF(SLERF) til MYR
RM0.395472
1 SLERF(SLERF) til TRY
3.8953992
1 SLERF(SLERF) til JPY
¥13.84152
1 SLERF(SLERF) til ARS
ARS$138.8784672
1 SLERF(SLERF) til RUB
7.86236
1 SLERF(SLERF) til INR
8.2945544
1 SLERF(SLERF) til IDR
Rp1,569.3327056
1 SLERF(SLERF) til KRW
131.5076224
1 SLERF(SLERF) til PHP
5.3746528
1 SLERF(SLERF) til EGP
￡E.4.533804
1 SLERF(SLERF) til BRL
R$0.5009312
1 SLERF(SLERF) til CAD
C$0.1289992
1 SLERF(SLERF) til BDT
11.4630384
1 SLERF(SLERF) til NGN
140.7466016
1 SLERF(SLERF) til COP
$367.8125
1 SLERF(SLERF) til ZAR
R.1.633676
1 SLERF(SLERF) til UAH
3.8906912
1 SLERF(SLERF) til TZS
T.Sh.233.0685984
1 SLERF(SLERF) til VES
Bs15.34808
1 SLERF(SLERF) til CLP
$89.9228
1 SLERF(SLERF) til PKR
Rs26.7263744
1 SLERF(SLERF) til KZT
50.9791656
1 SLERF(SLERF) til THB
฿2.9980544
1 SLERF(SLERF) til TWD
NT$2.8464568
1 SLERF(SLERF) til AED
د.إ0.3455672
1 SLERF(SLERF) til CHF
Fr0.0743864
1 SLERF(SLERF) til HKD
HK$0.7316232
1 SLERF(SLERF) til AMD
֏36.035032
1 SLERF(SLERF) til MAD
.د.م0.8493232
1 SLERF(SLERF) til MXN
$1.7334856
1 SLERF(SLERF) til SAR
ريال0.3531
1 SLERF(SLERF) til ETB
Br13.5185512
1 SLERF(SLERF) til KES
KSh12.1635888
1 SLERF(SLERF) til JOD
د.أ0.06675944
1 SLERF(SLERF) til PLN
0.3408592
1 SLERF(SLERF) til RON
лв0.4067712
1 SLERF(SLERF) til SEK
kr0.8860456
1 SLERF(SLERF) til BGN
лв0.1563056
1 SLERF(SLERF) til HUF
Ft31.312908
1 SLERF(SLERF) til CZK
1.9462872
1 SLERF(SLERF) til KWD
د.ك0.0287188
1 SLERF(SLERF) til ILS
0.3135528
1 SLERF(SLERF) til BOB
Bs0.6506456
1 SLERF(SLERF) til AZN
0.160072
1 SLERF(SLERF) til TJS
SM0.8813376
1 SLERF(SLERF) til GEL
0.254232
1 SLERF(SLERF) til AOA
Kz85.8334312
1 SLERF(SLERF) til BHD
.د.ب0.03549832
1 SLERF(SLERF) til BMD
$0.09416
1 SLERF(SLERF) til DKK
kr0.597916
1 SLERF(SLERF) til HNL
L2.4679336
1 SLERF(SLERF) til MUR
4.2692144
1 SLERF(SLERF) til NAD
$1.633676
1 SLERF(SLERF) til NOK
kr0.9359504
1 SLERF(SLERF) til NZD
$0.160072
1 SLERF(SLERF) til PAB
B/.0.09416
1 SLERF(SLERF) til PGK
K0.3935888
1 SLERF(SLERF) til QAR
ر.ق0.3418008
1 SLERF(SLERF) til RSD
дин.9.3934016
1 SLERF(SLERF) til UZS
soʻm1,162.4682872
1 SLERF(SLERF) til ALL
L7.7644336
1 SLERF(SLERF) til ANG
ƒ0.1685464
1 SLERF(SLERF) til AWG
ƒ0.169488
1 SLERF(SLERF) til BBD
$0.18832
1 SLERF(SLERF) til BAM
KM0.1563056
1 SLERF(SLERF) til BIF
Fr281.0676
1 SLERF(SLERF) til BND
$0.1205248
1 SLERF(SLERF) til BSD
$0.09416
1 SLERF(SLERF) til JMD
$15.1042056
1 SLERF(SLERF) til KHR
378.1522096
1 SLERF(SLERF) til KMF
Fr39.35888
1 SLERF(SLERF) til LAK
2,046.9564808
1 SLERF(SLERF) til LKR
Rs28.4815168
1 SLERF(SLERF) til MDL
L1.55364
1 SLERF(SLERF) til MGA
Ar416.6363432
1 SLERF(SLERF) til MOP
P0.7542216
1 SLERF(SLERF) til MVR
1.440648
1 SLERF(SLERF) til MWK
MK163.4721176
1 SLERF(SLERF) til MZN
MT6.016824
1 SLERF(SLERF) til NPR
Rs13.2690272
1 SLERF(SLERF) til PYG
672.49072
1 SLERF(SLERF) til RWF
Fr136.43784
1 SLERF(SLERF) til SBD
$0.772112
1 SLERF(SLERF) til SCR
1.4331152
1 SLERF(SLERF) til SRD
$3.5865544
1 SLERF(SLERF) til SVC
$0.8239
1 SLERF(SLERF) til SZL
L1.633676
1 SLERF(SLERF) til TMT
m0.32956
1 SLERF(SLERF) til TND
د.ت0.2740056
1 SLERF(SLERF) til TTD
$0.6374632
1 SLERF(SLERF) til UGX
Sh330.31328
1 SLERF(SLERF) til XAF
Fr52.54128
1 SLERF(SLERF) til XCD
$0.254232
1 SLERF(SLERF) til XOF
Fr52.54128
1 SLERF(SLERF) til XPF
Fr9.51016
1 SLERF(SLERF) til BWP
P1.2542112
1 SLERF(SLERF) til BZD
$0.1892616
1 SLERF(SLERF) til CVE
$8.8303248
1 SLERF(SLERF) til DJF
Fr16.76048
1 SLERF(SLERF) til DOP
$5.8398032
1 SLERF(SLERF) til DZD
د.ج12.2012528
1 SLERF(SLERF) til FJD
$0.21186
1 SLERF(SLERF) til GNF
Fr818.7212
1 SLERF(SLERF) til GTQ
Q0.7212656
1 SLERF(SLERF) til GYD
$19.7067464
1 SLERF(SLERF) til ISK
kr11.39336

SLERF Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av SLERF, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell SLERF nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om SLERF

Hvor mye er SLERF (SLERF) verdt i dag?
Live SLERF prisen i USD er 0.09416 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SLERF-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SLERF til USD er $ 0.09416. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SLERF?
Markedsverdien for SLERF er $ 47.08M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SLERF?
Den sirkulerende forsyningen av SLERF er 500.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSLERF ?
SLERF oppnådde en ATH-pris på 1.37172528094177 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SLERF?
SLERF så en ATL-pris på 0.045329984601791475 USD.
Hva er handelsvolumet til SLERF?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SLERF er $ 66.16K USD.
Vil SLERF gå høyere i år?
SLERF kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SLERF prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:54:10 (UTC+8)

SLERF (SLERF) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

