SLERF (SLERF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SLERF (SLERF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SLERF (SLERF) Informasjon SLERF is a meme coin on Solana Chain Offisiell nettside: https://www.slerf.wtf/raids Blokkutforsker: https://solscan.io/token/7BgBvyjrZX1YKz4oh9mjb8ZScatkkwb8DzFx7LoiVkM3 Kjøp SLERF nå!

SLERF (SLERF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SLERF (SLERF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 45.37M $ 45.37M $ 45.37M Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 45.37M $ 45.37M $ 45.37M All-time high: $ 1.6 $ 1.6 $ 1.6 All-Time Low: $ 0.045329984601791475 $ 0.045329984601791475 $ 0.045329984601791475 Nåværende pris: $ 0.09074 $ 0.09074 $ 0.09074 Lær mer om SLERF (SLERF) pris

SLERF (SLERF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SLERF (SLERF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SLERF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SLERF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SLERFs tokenomics, kan du utforske SLERF tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SLERF Interessert i å legge til SLERF (SLERF) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SLERF, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SLERF på MEXC nå!

SLERF (SLERF) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SLERF hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SLERF nå!

SLERF prisforutsigelse Vil du vite hvor SLERF kan være på vei? Vår SLERF prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SLERF tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!