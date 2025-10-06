SatLayer pris i dag

Sanntids SatLayer (SLAY) pris i dag er $ 0.005174, med en 0.25% endring de siste 24 timene. Nåværende SLAY til USD konverteringssats er $ 0.005174 per SLAY.

SatLayer rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- SLAY. I løpet av de siste 24 timene SLAY har den blitt handlet mellom $ 0.005112(laveste) og $ 0.00562 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har SLAY beveget seg -3.40% i løpet av den siste timen og -20.76% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 57.37K.

SatLayer (SLAY) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 57.37K$ 57.37K $ 57.37K Fullt utvannet markedsverdi $ 10.87M$ 10.87M $ 10.87M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 2,100,000,000 2,100,000,000 2,100,000,000 Offentlig blokkjede ETH

