Sekuya (SKYA) Informasjon Sekuya is a video game company aims to revolutionize gaming world with community-driven approach in all new anime epic fantasy universe. Players have the ability to enhance the gaming experience with SKYA - Sekuya native game currency. Offisiell nettside: https://sekuya.io/ Teknisk dokument: https://www.canva.com/design/DAF2SyBvTsQ/KnUPQysv6QuRbh8B8NicFA/view?utm_content=DAF2SyBvTsQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor#1 Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x623cd3a3edf080057892aaf8d773bbb7a5c9b6e9?a=0x7a157731305abcd1b700466b48c4a8dd55585a53 Kjøp SKYA nå!

Sekuya (SKYA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sekuya (SKYA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.67M $ 1.67M $ 1.67M Total forsyning: $ 995.41M $ 995.41M $ 995.41M Sirkulerende forsyning: $ 403.21M $ 403.21M $ 403.21M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.15M $ 4.15M $ 4.15M All-time high: $ 0.069768 $ 0.069768 $ 0.069768 All-Time Low: $ 0.00261259753355188 $ 0.00261259753355188 $ 0.00261259753355188 Nåværende pris: $ 0.004148 $ 0.004148 $ 0.004148 Lær mer om Sekuya (SKYA) pris

Sekuya (SKYA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sekuya (SKYA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SKYA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SKYA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SKYAs tokenomics, kan du utforske SKYA tokenets livepris!

Sekuya (SKYA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SKYA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SKYA nå!

SKYA prisforutsigelse Vil du vite hvor SKYA kan være på vei? Vår SKYA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SKYA tokenets prisforutsigelse nå!

