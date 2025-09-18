Hva er Sekuya (SKYA)

Sekuya is a video game company aims to revolutionize gaming world with community-driven approach in all new anime epic fantasy universe. Players have the ability to enhance the gaming experience with SKYA - Sekuya native game currency.

Sekuya er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Sekuya investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk SKYA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Sekuya på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Sekuya kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Sekuya Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Sekuya (SKYA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Sekuya (SKYA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Sekuya.

Sjekk Sekuyaprisprognosen nå!

Sekuya (SKYA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Sekuya (SKYA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SKYA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Sekuya (SKYA)

Leter du etter hvordan du kjøperSekuya? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Sekuya på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SKYA til lokale valutaer

Prøv konverting

Sekuya Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Sekuya, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Sekuya Hvor mye er Sekuya (SKYA) verdt i dag? Live SKYA prisen i USD er 0.004175 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende SKYA-til-USD-pris? $ 0.004175 . Sjekk ut Den nåværende prisen på SKYA til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Sekuya? Markedsverdien for SKYA er $ 1.68M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SKYA? Den sirkulerende forsyningen av SKYA er 403.21M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSKYA ? SKYA oppnådde en ATH-pris på 0.06977272441588699 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SKYA? SKYA så en ATL-pris på 0.00261259753355188 USD . Hva er handelsvolumet til SKYA? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SKYA er $ 17.68K USD . Vil SKYA gå høyere i år? SKYA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SKYA prisprognosen for en mer grundig analyse.

Sekuya (SKYA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?