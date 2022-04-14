Shardeum (SHM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Shardeum (SHM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Shardeum (SHM) Informasjon Shardeum is building the world’s first auto-scaling Layer-1 blockchain, designed to solve scalability challenges while maintaining true decentralization. It ensures low transaction fees, high throughput, and fair access to validators and users alike. Offisiell nettside: https://shardeum.org/ Teknisk dokument: https://docs.shardeum.org/ Blokkutforsker: http://explorer.shardeum.org/ Kjøp SHM nå!

Shardeum (SHM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Shardeum (SHM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Total forsyning: $ 249.00M $ 249.00M $ 249.00M Sirkulerende forsyning: $ 19.38M $ 19.38M $ 19.38M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.43M $ 14.43M $ 14.43M All-time high: $ 0.687 $ 0.687 $ 0.687 All-Time Low: $ 0.05697916433712553 $ 0.05697916433712553 $ 0.05697916433712553 Nåværende pris: $ 0.05794 $ 0.05794 $ 0.05794 Lær mer om Shardeum (SHM) pris

Shardeum (SHM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Shardeum (SHM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SHM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SHM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SHMs tokenomics, kan du utforske SHM tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SHM Interessert i å legge til Shardeum (SHM) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SHM, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SHM på MEXC nå!

Shardeum (SHM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SHM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SHM nå!

SHM prisforutsigelse Vil du vite hvor SHM kan være på vei? Vår SHM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SHM tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!