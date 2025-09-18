Dagens Shiro Neko livepris er 0.000000003578 USD. Spor prisoppdateringer for SHIRO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SHIRO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Shiro Neko livepris er 0.000000003578 USD. Spor prisoppdateringer for SHIRO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SHIRO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Shiro Neko Logo

Shiro Neko Pris(SHIRO)

1 SHIRO til USD livepris:

Shiro Neko (SHIRO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:38:22 (UTC+8)

Shiro Neko (SHIRO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
Shiro Neko (SHIRO) Markedsinformasjon

No.1947

Nåværende markedsverdi på Shiro Neko er $ 1.68M, med et 24-timers handelsvolum på $ 83.14K. Den sirkulerende forsyningen på SHIRO er 469.90T, med en total tilgang på 767760747215196. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.58M.

Shiro Neko (SHIRO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Shiro Neko for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00000000002381+0.67%
30 dager$ -0.0000000042-54.00%
60 dager$ -0.000000003295-47.95%
90 dager$ -0.000000000736-17.07%
Shiro Neko Prisendring i dag

I dag registrerte SHIRO en endring på $ +0.00000000002381 (+0.67%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Shiro Neko 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0000000042 (-54.00%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Shiro Neko 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SHIRO en endring på $ -0.000000003295 (-47.95%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Shiro Neko 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.000000000736-17.07% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Shiro Neko (SHIRO)?

Sjekk ut Shiro Neko Prishistorikk-siden nå.

Hva er Shiro Neko (SHIRO)

Shiro Neko, “White Cat” in Japanese, is embarking on a journey to prove himself in the crypto sphere. Under the mentorship of the legendary Shiba Inu, Shiro learns the ways of blockchain, striving to build his own legacy with $SHIRO.

Shiro Neko er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Shiro Neko investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SHIRO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Shiro Neko på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Shiro Neko kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Shiro Neko Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Shiro Neko (SHIRO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Shiro Neko (SHIRO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Shiro Neko.

Sjekk Shiro Nekoprisprognosen nå!

Shiro Neko (SHIRO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Shiro Neko (SHIRO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SHIRO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Shiro Neko (SHIRO)

Leter du etter hvordan du kjøperShiro Neko? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Shiro Neko på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SHIRO til lokale valutaer

Shiro Neko Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Shiro Neko, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Shiro Neko nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Shiro Neko

Hvor mye er Shiro Neko (SHIRO) verdt i dag?
Live SHIRO prisen i USD er 0.000000003578 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SHIRO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SHIRO til USD er $ 0.000000003578. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Shiro Neko?
Markedsverdien for SHIRO er $ 1.68M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SHIRO?
Den sirkulerende forsyningen av SHIRO er 469.90T USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSHIRO ?
SHIRO oppnådde en ATH-pris på 0.000000903797352871 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SHIRO?
SHIRO så en ATL-pris på 0.000000000527740699 USD.
Hva er handelsvolumet til SHIRO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SHIRO er $ 83.14K USD.
Vil SHIRO gå høyere i år?
SHIRO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SHIRO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:38:22 (UTC+8)

Shiro Neko (SHIRO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

