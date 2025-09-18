Hva er Shiro Neko (SHIRO)

Shiro Neko, “White Cat” in Japanese, is embarking on a journey to prove himself in the crypto sphere. Under the mentorship of the legendary Shiba Inu, Shiro learns the ways of blockchain, striving to build his own legacy with $SHIRO.

Shiro Neko er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Shiro Neko investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk SHIRO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Shiro Neko på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Shiro Neko kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Shiro Neko Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Shiro Neko (SHIRO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Shiro Neko (SHIRO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Shiro Neko.

Sjekk Shiro Nekoprisprognosen nå!

Shiro Neko (SHIRO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Shiro Neko (SHIRO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SHIRO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Shiro Neko (SHIRO)

Leter du etter hvordan du kjøperShiro Neko? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Shiro Neko på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SHIRO til lokale valutaer

Prøv konverting

Shiro Neko Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Shiro Neko, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Shiro Neko Hvor mye er Shiro Neko (SHIRO) verdt i dag? Live SHIRO prisen i USD er 0.000000003578 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende SHIRO-til-USD-pris? $ 0.000000003578 . Sjekk ut Den nåværende prisen på SHIRO til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Shiro Neko? Markedsverdien for SHIRO er $ 1.68M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SHIRO? Den sirkulerende forsyningen av SHIRO er 469.90T USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSHIRO ? SHIRO oppnådde en ATH-pris på 0.000000903797352871 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SHIRO? SHIRO så en ATL-pris på 0.000000000527740699 USD . Hva er handelsvolumet til SHIRO? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SHIRO er $ 83.14K USD . Vil SHIRO gå høyere i år? SHIRO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SHIRO prisprognosen for en mer grundig analyse.

Shiro Neko (SHIRO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?